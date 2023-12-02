السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يدك مقر قيادة ‏فرقة 91 الإسرائيلية

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حزب الله يدك مقر قيادة ‏فرقة إسرائيلية
أعلن حزب الله استهدف بعد ظهر يوم السبت، مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة. ‏

وقال الحزب في بيان صحفي، إن الاستهداف يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، واسنادًا لمقاومته الباسلة.اضافة اعلان

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