حزب الله يدك مقر قيادة ‏فرقة 91 الإسرائيلية

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أعلن حزب الله استهدف بعد ظهر يوم السبت، مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة. ‏وقال الحزب في بيان صحفي، إن الاستهداف يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، واسنادًا لمقاومته الباسلة.