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السبت 02 كانون الأول 2023
2:52 م
حزب الله يدك مقر قيادة فرقة 91 الإسرائيلية
حزب الله يدك مقر قيادة فرقة إسرائيلية
أعلن حزب الله استهدف بعد ظهر يوم السبت، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.
وقال الحزب في بيان صحفي، إن الاستهداف يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، واسنادًا لمقاومته الباسلة.
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