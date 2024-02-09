حزب الله يستهدف ثكنة دوفيف وصفارات إنذار بالجليل

اضافة اعلان

أعلن حزب الله اللبناني استهداف "تجهيزات تجسسية في ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة".ودوت صفارات الإنذار في بلدات بالجليل الأعلى والغربي شمال إسرائيل بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان.