حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال بإصبع الجليل

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قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا بالأسلحة الصاروخية انتشارا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل نذر قرب الحدود غرب إصبع الجليل شمال إسرائيل، وحققنوا إصابة مباشرة.-(وكالات)