الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال بإصبع الجليل

حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال
حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال
قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا بالأسلحة الصاروخية انتشارا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل نذر قرب الحدود غرب إصبع الجليل شمال إسرائيل، وحققنوا إصابة مباشرة.-(وكالات)اضافة اعلان
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