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الأحد 03 آذار 2024
10:12 م
حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال بإصبع الجليل
حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال
قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا بالأسلحة الصاروخية انتشارا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل نذر قرب الحدود غرب إصبع الجليل شمال إسرائيل، وحققنوا إصابة مباشرة.-(وكالات)
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لبنان
حزب الله
جيش الاحتلال
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