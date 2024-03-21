الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يستهدف قوة استخبارات صهيونية قرب الحدود

أرشيفية
أرشيفية
الدوحة- أعلن حزب الله امس استهدافه موقعا لقوة استخبارات عسكرية صهيونية قرب الحدود، في حين قال جيش الاحتلال إن طائراته استهدفت مبنى عسكريا للحزب جنوبي لبنان.اضافة اعلان
وقال حزب الله- في بيان- إن عناصره استهدفوا نقطة تموضع ‌‏لقوة استخبارات عسكرية في المطلة وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح.
وأضاف الحزب أن عناصره استهدفوا موقع المالكية ‏العسكري الصهيوني (قبالة بلدة عيترون اللبنانية) بالقذائف المدفعية وأصابوه "إصابة مباشرة" أيضا.
واستهدفت غارة للاحتلال بلدة حولا أمس، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بشن الطيران الحربي الصهيوني غارتين بالصواريخ على بلدة عيتا الشعب وثالثة استهدفت بلدة يارون، في أعقاب غارة على بلدة العديسة استهدفت منزلا جنوبي البلاد.
من جانبه، قال الجيش الصهيوني-أمس- إن طائراته الحربية أغارت على ما سماه مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في منطقة كفر كلا جنوبي لبنان، بعد أن هاجمت مساء أول من أمس الأربعاء مبنى عسكريا للحزب في منطقة الضهيرة.
من جانب آخر، نقلت القناة الـ12 العبرية عن قائد فرقة الجليل الأعلى التابع لجيش الاحتلال قوله إن الطريق أمام عمل الجيش الصهيوني على تغيير الواقع الأمني في الشمال ما زال طويلا، في إشارة إلى استمرار التهديد الأمني بجبهة جنوب لبنان.
ومنذ بدء التصعيد، أعلن الجيش الصهيوني مقتل 10 من جنوده و7 مدنيين بنيران مصدرها لبنان، في حين قتل 322 شخصا على الأقل في لبنان بينهم 219 مقاتلا من حزب الله و56 مدنيا، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات للحزب ومصادر لبنانية.-(وكالات)
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