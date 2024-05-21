 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يشن عددا من الهجمات على مواقع إسرائيلية

كتائب حزب الله العراقي
كتائب حزب الله العراقي
أعلن حزب الله اللبناني عن شن 12 هجوما على مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى ومزارع شبعا المحتلة، في حين استهدفت إسرائيل بلدات عدة في جنوبي لبنان.اضافة اعلان
وقال الحزب إنه استهدف بالصواريخ الموجهة موقعا إسرائيليا في قرية الغجر، وإن سيارات الإسعاف شوهدت تنقل المصابين.
كما أعلن استهداف مواقع الراهب والمطلة وراميا والمرج والمالكية وجل العلام وثكنات برانيت وراميم وزبدين.
في المقابل، شنت المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية غارات على بلدات المعلية والناقورة وميس الجبل وعيتا الشعب، وهاجمت مسيرة بصاروخ دراجة نارية قرب بلدة المنصوري جنوبي لبنان، ونعى حزب الله 6 مقاتلين قضوا في الغارات الإسرائيلية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الناقورة ومنطقة اللبونة وسهل مرجعيون ومحيط راشيا الفخار وكفر حمام.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وأسفر التصعيد بين جانبي الحدود اللبنانية والإسرائيلية عن مقتل 426 شخصا على الأقل في لبنان، بينهم 274 مقاتلا على الأقل من حزب الله و82 مدنيا، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته عن مقتل 14 عسكريا و11 مدنيا.
كما دفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.
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