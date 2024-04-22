الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية الأحد، أنها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان.
وقال الجماعة المدعومة من إيران، في بيان، إن الطائرة التي أُسقطت فوق منطقة العيشية "كانت تقوم باعتداءاتها على أهلنا الشرفاء والصامدين".‏
ويتبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله إطلاق النار منذ أكثر من 6 أشهر بالتوازي مع الحرب على غزة، في أخطر الأعمال القتالية منذ أن خاضا حربا كبرى في عام 2006.
وقال حزب الله إن الطائرة المسيرة هي طائرة إسرائيلية من طراز هرمز 450 متعددة الحمولة من إنتاج شركة إلبيت سيستمز لتصنيع الأسلحة ومقرها إسرائيل.
وأجج القتال المخاوف من حدوث المزيد من التصعيد.

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وأعلن في وقت لاحق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي داخل لبنان بعد إصابتها بصاروخ أرض جو.

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