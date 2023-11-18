السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو

thumbs_b_c_f76a0dc12c85ca5abdc331c983aa634c
مسيرة إسرائيلية
أعلن حزب الله اللبناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو.
وقال الحزب في بيان “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة ‌‏الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيّرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم السبت، وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل”.اضافة اعلان
وكان قد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صدر في وقت سابق السبت أنه “بعد حالة التأهب في شمال البلاد، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ جو-أرض تم إطلاقه من الأراضي اللبنانية على طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي”.
وأضاف بيان الجيش: “تم إطلاق الإنذار بعد إطلاق الصواريخ الاعتراضية”.
يذكر أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله” منذ بدء المواجهة بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وإسرائيل في 7 تشرين أول/ أكتوبر.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
394020

نتنياهو ينتقد ترودو بسبب تصريحاته عن قتل النساء والأطفال في غزة

15 تشرين الثاني 2023
414789

ترودو: قتل "إسرائيل" للأطفال والنساء والرضع في غزة يجب أن يتوقف

15 تشرين الثاني 2023
Untitled-1

غزة: 7 شهداء أطفال كل ساعة

06 تشرين الثاني 2023
قطاع غزة

دم وأشلاء أطفال.. الصورة الأكثر حضورا في غزة

04 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
IMG_2857

جلسة عامة للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في غزة

منذ7 ساعة
photo1700259969.jpeg-eabf8b46-41b7-483d-8c21-ee85597891f1

5 شهداء جراء قصف الاحتلال مقر حركة فتح بمخيم بلاطة

منذ8 ساعة
6557c81c4c59b74810344501

الأمم المتحدة: لا يمكننا إرسال خبراء إلى مستشفى الشفاء في غزة

منذ9 ساعة
palestine-hopital-1

"صحة غزة": الوضع الإنساني في مجمع الشفاء كارثي

منذ10 ساعة
قصف اسرائيلي على غزة

قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى ودار لرعاية المسنين بغزة

منذ11 ساعة
أبو عبيدة

أبوعبيدة: دمرنا 62 آلية خلال الأيام 4 وقتلنا 9 جنود

منذ12 ساعة
افكار و مواقف

ضغوطات متزايدة على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات | منذ14 ساعة
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات | منذ14 ساعة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
 