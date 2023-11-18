حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو

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أعلن حزب الله اللبناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو.وقال الحزب في بيان “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة ‌‏الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيّرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم السبت، وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل”.وكان قد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صدر في وقت سابق السبت أنه “بعد حالة التأهب في شمال البلاد، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ جو-أرض تم إطلاقه من الأراضي اللبنانية على طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي”.وأضاف بيان الجيش: “تم إطلاق الإنذار بعد إطلاق الصواريخ الاعتراضية”.يذكر أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله” منذ بدء المواجهة بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وإسرائيل في 7 تشرين أول/ أكتوبر.-(وكالات)