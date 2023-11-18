حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية

اضافة اعلان

قال بيان لحزب الله اللبناني إن المقاومة أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع "هيرمز 54" بصاروخ أرض جو أطلقه المقاومون فجر اليوم السبت، مضيفا أن حطامها شوهد يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل.وأوضح الحزب أن هذه الطائرة هي مسيّرة قتالية متعددة المهام، وقد تم استهدافها عند الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي.وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق أن قواته تمكنت من اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اللبنانية على مسيّرة إسرائيلية.وفي وقت سابق، أصيب 4 إسرائيليين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وذلك إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع على منطقة المنارة في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان.من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الطائرات الحربية أغارت على أهداف عدة تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.