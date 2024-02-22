حزب الله يعلن استهداف موقع شمال إسرائيل

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وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش قصف أهدافا في جنوب لبنان، عقب إطلاق صاروخ على بلدة يوفال في الجليل شمال شرق إسرائيل.