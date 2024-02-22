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الخميس 22 شباط 2024
2:04 م
حزب الله يعلن استهداف موقع شمال إسرائيل
موقع شمال إسرائيل
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف مبنى يتمركز فيه جنود للجيش الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال، وذكر أنه حقق إصابة مباشرة.
وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش قصف أهدافا في جنوب لبنان، عقب إطلاق صاروخ على بلدة يوفال في الجليل شمال شرق إسرائيل.
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لبنان
حزب الله
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