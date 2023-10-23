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الإثنين 23 تشرين الأول 2023
12:04 ص
حزب الله يعلن قصف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية
قصف جنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، عن "قصف أربع مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية".
وقالت "حزب الله" في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجمت عصر يوم الأحد موقعي العبّاد ومسكاف عام بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة". وكالات
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