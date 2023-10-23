حزب الله يعلن قصف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، عن "قصف أربع مواقع عسكرية إسرائيلية ‏بالصواريخ الموجّهة ‏والقذائف المدفعية".وقالت "حزب الله" في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجمت عصر يوم الأحد موقعي العبّاد ومسكاف عام بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة". وكالات