حزب الله يقصف قاعدة ميرون الإسرائيلية للمرة الثانية



أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء، عن قصف قاعدة ميرون الإسرائيلية للمرة الثانية بصواريخ مضادة للدروع، كما أعلن عن قصف مقر قيادة الفرقة 146 أيضا في جعتون بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

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من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قصفا بـ20 صاروخا من جنوب لبنان استهدف مواقع في الجليل الغربي تبعد نحو 16 كيلومترا من الحدود.



وكان حزب الله أعلن في وقت سابق من اليوم استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من راجمات عدة، ردا على غارتين شنتهما إسرائيل أمس الاثنين على بلدة بوداي في محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.