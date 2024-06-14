 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يقصف 4 مواقع صهيونية.. والاحتلال يقصف جنوب لبنان

حزب الله يقصف قاعدة ميرون الإسرائيلية
حزب الله يقصف قاعدة ميرون الإسرائيلية
الدوحة - أعلن حزب الله اللبناني امس استهدافه بالصواريخ عدة مواقع صهيونية في الجليل وهضبة الجولان السوري المحتل، بينما قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن امرأتين قتلتا وأصيب 20 مدنيا بجروح في غارة للاحتلال على بلدة جناتا.اضافة اعلان
وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود جيش الاحتلال في خلة وردة بالأسلحة الصاروخية.
كما أعلن الحزب استهدافه بالصواريخ موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة، وموقع المطلة في الجليل.
واطلق الحزب 12 صاروخا باتجاه موقع للاحتلال في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.
من جهته، قال الجيش الصهيوني إنه رصد 4 قذائف صاروخية، أُطلقت خلال الساعات الأخيرة من لبنان باتجاه الجولان والجليل.
وأوضح، في بيان، أن دفاعاته الجوية اعترضت بعض القذائف، بينما سقط بعضها الآخر وأدى لاندلاع حرائق في مواقع مختلفة. وأضاف الجيش الاحتلالي أنه رصد 5 مُسيّرات خلال الساعات الأخيرة الماضية، اعترضت الدفاعاتُ الجوية 3 منها.
وذكر الإسعاف الصهيوني أن شخصين أصيبا في مستوطنة كتسرين، بالجولان المحتل، نتيجة القصف من لبنان.
في غضون ذلك، قالت هيئة البث العبرية إن مجلس الحرب اجتمع الليلة الماضية بتشكيلته الجديدة، وناقش الموقف الأمني والعسكري على الجبهة مع لبنان.
وبعد ظهر امس قالت القناة 12 الصهيونية إن الجيش يوصي القيادة السياسية بإنهاء عملية رفح بأقرب وقت ممكن والتقدم بالهجوم على لبنان.
في الأثناء، اعترف الجيش الصهيوني امس بأن حزب الله أطلق 16 مسيرة خلال الساعات الـ72 الأخيرة، مضيفا أن الدفاعات الجوية اعترضت 11 منها.
وحسب إذاعة الجيش العبري، فقد وقعت أضرار جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية جراء سقوط 7 صواريخ في كريات شمونة.
من جهتها، قالت خدمات الطوارئ الصهيونية إنها تتعامل مع سلسلة من الحرائق شبت في شمال البلاد امس بعد إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على المنطقة المحيطة ببلدة كريات شمونة الحدودية. وأفادت هيئة لبث الصهيونية بأن 6 صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان ألحقت أضرارا بمنزلين في المطلة، وتسببت في اندلاع حريق ضخم.
وأكدت القناة الـ12 العبرية أن حريقا اندلع في مستوطنة أفيفيم نتيجة سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان.
هذا وتُواصل فرق الإطفاء الصهيونية محاولة إخماد الحرائق الواسعة المشتعلة منذ صباح اول من أمس الخميس في مناطق متفرقة بالجولان المحتل والجليلين الأعلى والغربي.-(وكالات)
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