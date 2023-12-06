الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حصاد عمليات القسام منذ فجر الأربعاء لغاية اللحظة

كتائب القسام: دمرنا دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب تل الهوا
كتائب القسام: دمرنا دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب تل الهوا

أعلنت كتائب القسام عن مجمل عملياتها منذ فجر اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرزها: 
كتائب القسام تقصف موقع "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملماضافة اعلان

كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة في المناطق الشرقية لخانيونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل

كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو في موقع "إسناد صوفا" العسكري ومغتصبة "نير اسحاق" برشقات صاروخية

كتائب القسام تستهدف منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة أفراد والأسلحة الرشاشة في محور شرق مدينة خانيونس

مجاهدو القسام يتمكنون من قنص 4 جنود صهاينة في محور شرق مدينة خانيونس ويصيبونهم إصابات محققة

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية ودبابة ميركفاه في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"

تمكن مجاهدو القسام من استهداف ١٢ آلية صهيونية للعدو في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

مجاهدو القسام يتمكنون من قنص جنديين صهيونيين في منطقة القرارة شرق مدينة خانيونس

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"

كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في المناطق الشمالية لمدينة خانيونس بوابل من قذائف الهاون

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

كتائب القسام تستهدف تحشدات للعدو شرق مغتصبة "ماجين" برشقة صاروخية

كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين

تمكن مجاهدو القسام من تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية في محور شرق مدينة خانيونس

كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"

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