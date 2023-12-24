حصيلة جديدة لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي

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أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 مصابا.وأضافت أن 166 شهيدا، و384 مصابا سقطوا في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية.