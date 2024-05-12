الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة جديدة لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي

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حصيلة جديدة لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35034 شهيدا و78755 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 219 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و114 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأضافت الوزارة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إلى عدد من الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات.


في بيت لاهيا، وصلت جثامين 12 شهيدا إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، فيما لا يزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض جراء الغارات المتواصلة على مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.


وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال وسعت توغلها شرقي بلدة ومخيم جباليا، وأطلقت النار باتجاه مراكز إيواء نازحين.


وأفادت مصادر طبية، أن 18 شهيدا و6 مصابين وصلوا إلى المستشفى الكويتي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء استمرار القصف على مناطق متفرقة من المدينة.


وفي مدينة غزة، أفادت المصادر بنقل إصابة إلى المستشفى المعمداني في غزة بعد تجدد القصف على حي الزيتون، فيما أشارت طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى أن هناك نحو 16 مواطنا ما زالوا عالقين تحت أنقاض أحد المنازل المدمرة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.


وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار على منازل المواطنين شرقي دير البلح والمغازي.


كما استشهد 9 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال وأصيب عدد آخر بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، لمنزل عائلة الحشاش في منطقة عريّبة شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.


كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل عنيف المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، فيما أطلقت طائرات مسيرة "كواد كابتر" النار تجاه سيارات إسعاف قرب عيادة أونروا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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