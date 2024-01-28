الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حفيد مانديلا: جنوب أفريقيا ستتابع القضية بمحاكم مختلفة

GettyImages-1127972089-1706432371
زويليفليل مانديلا: فريق جنوب أفريقيا أدّى عملا رائعا أمام محكمة العدل لمحاسبة إسرائيل على إبادتها الجماعية في غزة
قال زويليفليل مانديلا -حفيد الزعيم الراحل الجنوب الأفريقي نيلسون مانديلا– إن "الحرب على قطاع غزة مثال واضح على الإمبريالية الغربية ونفاق دولها"، وإن ذلك لا يمثّل مفاجأة، حتى "إنها لم تفرض عقوبات على دولة الفصل العنصري إسرائيل، ولم تصدر مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزرائه مجرمي الحرب"، كما فعلت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.اضافة اعلان

وأضاف حفيد مانديلا لقناة الجزيرة أن الفريق القانوني الخاص بدولة جنوب أفريقيا سيتابع القضية التي رفعها أمام محكمة العدل الدولية، لكنه ينتظر التقرير الذي ستقدمه إسرائيل، من أجل اكتشاف الخيارات المتاحة أمامه.
وأشار زويليفيل -وكان مرتديا الكوفية الفلسطينية- إلى أن فريق بلاده القانوني أدّى عملا رائعا أمام محكمة العدل الدولية من أجل "محاسبة الدولة الصهيونية على إبادتها الجماعية والتطهير العرقي، وكذلك جرائم الحرب" في حق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي جميع أنحاء فلسطين المحتلة".

حديث الجد
واسترجع الحفيد حديث الذكريات، واستذكر مقولات للزعيم الراحل مانديلا قال فيها "إنه استلهم تجربته في الكفاح ضد الاحتلال ونظام الفصل العنصري من النضال الفلسطيني"، كما قال -أيضا- "حريتنا غير مكتملة دون حرية الشعب الفلسطيني".

أما حديث اليوم فيقول عنه زويليفيل -النائب عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في برلمان جنوب أفريقيا- إن "الالتزام الماضي أصبح حقيقيا اليوم، وهذا الجيل هو الذي يكمل التزام مانديلا، وسيلتزم بالدفاع عن القضية الفلسطينية".
لكن الحفيد شدد على أن حرية الشعب الفلسطيني لن تتحقق على يد الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا وحده، و"لا بد من ممارسة ضغط دولي لضمان محاسبة أولئك الذين يرتكبون الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية.

يُذكر أن دولة جنوب أفريقيا رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأمس الأول الجمعة أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتحريض المباشر عليها، كما ردّت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
توزيع مساعدات عبر الأونروا في غزة

النرويج تقرر الاستمرار بتمويل الأونروا

منذ9 ساعة
جندي-نفق-غزة100-730x438

وول ستريت جورنال: 80% من أنفاق حماس لا تزال سليمة

منذ10 ساعة
09154540013703730052700085231517

ما هي طائرة "ماعوز" التي أسقطتها القسام في غزة؟

منذ10 ساعة
مقاتلو المقاومة أثناء تسليم محتجزين للصليب الأحمر بعد صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال-(وكالات)

عرض جديد بين يدي حماس.. وإنهاء الحرب يلوح بالأفق

منذ11 ساعة
Untitled-1

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مسؤوليتها عن استهداف 4 قواعد للقوات الأميركية

منذ14 ساعة
1706456249608878400

حراك سياسي.. أساسه إقامة الدولة الفلسطينية كمدخل لإنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى

منذ14 ساعة
افكار و مواقف

خطوة جديدة نحو التهجير والتوطين

ماهر أبو طير |اليوم

انتخابات 2024

جهاد المنسي |اليوم

العدالة في الميزان!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأونروا.. ضحية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

تفخيخ العالم بالقهر

مالك العثامنة |اليوم

سياسة التفجير والقتال الأصعب في غزة

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 
 