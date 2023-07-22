حكومة الاحتلال بمأزق: اتساع رقعة المعارضة وانضمام "جنرالات" إسرائيليين للاحتجاجات

نادية سعد الدين

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على وقع دعوات فلسطينية لتصعيد المواجهة خلال تشييع جثماني شهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية؛ بلغت الأزمة الداخلية الإسرائيلية مستوى أكثر احتقاناً بدون مؤشر لحل قريب بعدما اتسعت رقعة المعارضة "لبنيامين نتنياهو" حتى شملت المؤسسة العسكرية نفسها، وسط الترتيب لتظاهرة ضخمة أمام "الكنيست" ضد "الإصلاحات القضائية" التي جرت حكومة الاحتلال لأتون نفق المتطرفين المظلم.حكومة الاحتلال اليمينية، التي تعيش حالة إرباك وتخبط نتيجة أزماتها متعددة الجبهات، اصطدمت أمس بانضمام "جنرالات" إسرائيليين للاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع، حد المطالبة بالإطاحة بها، نظير ما وصفوه "بفشلها الذريع في حل الأزمة الداخلية الآخذة بالاتساع الخطير"، بينما تلجأ للتغطية على مأزقها بمزيد من القتل والتنكيل والصدام مع الفلسطينيين، بشكل ينذر بانفجار الأوضاع في أية لحظة.ولا شك أن انضمام ما يسميهم الكيان المُحتل بأقطاب الأمن الإسرائيلي لهذه الاحتجاجات الداخلية قد يمنحها المزيد من الزخم والدعم.في حين ما تزال سلطات الاحتلال تمعن في استباحة الدم الفلسطيني؛ حيث شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، أمس، جثماني الشهيدين فوزي مخالفة (18 عاماً) بنابلس ومحمد البايض (17 عاماً) برام الله، في الضفة الغربية، بما يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي لـ209 شهداء، منهم 23 استشهدوا خلال الأسابيع الثلاثة فقط.وردد الفلسطينيون الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، أسوة بجريمة إعدامه نعت للشاب مخالفة بإطلاق أكثر من 40 رصاصة على مركبته في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس، وسط دعوات الفصائل الفلسطينية إلى تصعيد المقاومة والمواجهة ضد الاحتلال.وأكدت حركة "حماس" أن جرائم الإعدام لا تخيف الشعب الفلسطيني الحر، الذي سيثأر لدماء شهدائه، وسيواصل مقاومته للعدو، ودفاعه عن القدس والمسجد الأقصى مهما بلغت التضحيات".ودعت "حماس" أبناء الشعب الفلسطيني لقطع طرق المستوطنين، وتصعيد المقاومة، والتصدي للاحتلال بكل السبل والأدوات المتاحة.بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن "تمادي الاحتلال في جرائمه البشعة لن تطفئ جذوة المقاومة المشتعلة، بل ستزداد غضباً ولهيباً، وليعلم العدو أن المقاومة الفلسطينية حاضرة لردعه والدفاع عن الأرض والمقدسات".أما لجان المقاومة في فلسطين فأكدت أن "جرائم العدو الإسرائيلي لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن تثنيه عن مواصلة المقاومة"، داعيةً إلى "تصعيد المقاومة، وضرب العدو وقطعان مستوطنيه في مكان من الأرض المحتلة".من جهتها، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها في بلدة سبسطية بنابلس، وأسفرت عن استشهاد الفتى فوزي مخالفة، وإصابة واعتقال زميله محمد مخيمر.وطالبت "الخارجية الفلسطينية"، بتحقيق دولي في جريمة الإعدام هذه، وتقديم المجرمين، ومن يقف خلفهم للعدالة.واعتبرت هذه الجريمة امتدادا لاستهداف سبسطية، وسكانها، ومنطقتها الأثرية، ونتيجة للتسهيلات التي تمنحها الحكومة الاسرائيلية لجنود الاحتلال لإطلاق النار على الفلسطينيين، والتعامل معهم كأهداف للرماية، والتدريب وقتلهم بدم بارد.وأكدت أن تضارب روايات الاحتلال بشأن ملابسات جريمته دليل كذب تلك الروايات التي تهدف لتبريرها، وإطلاق وابل من الرصاص على المركبة التي كانت تقلهما تعبير عن حجم الكراهية والحقد والعنصرية والقتل عن سبق إصرار وتعمد، وهذا يجعل من كل مركبة فلسطينية مشبوهة بالنسبة لجنود الاحتلال يمكن إطلاق النار عليها، وقتل من فيها.وبالمثل؛ أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، جريمة الإعدام البشعة بحق الشاب مخالفة، وإصابة واعتقال زميله مخيمر، في استهداف مباشر من قوات الاحتلال لمركبة كانا يستقلانها في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.وأوضح فتوح، في تصريح له أمس، ان جرائم الإعدام بحق أبناء الشعب الفلسطيني تعكس الإرهاب الذي يمارسه جنود الاحتلال المنطلق من عقيدة الحكومة الفاشية التي تقوم على القتل والإجرام.وأضاف أن الضوء الأخضر من حكومة اليمين المتطرف للجنود وعدم وجود ضوابط لأفعالهم يشجعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم، بالإضافة لصمت وتخاذل دولي على جميع انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وحذر فتوح من العواقب الخطيرة لهذه الجرائم اليومية التي سوف تقابل بمزيد من المقاومة والانتصار لدماء شعبنا، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه.