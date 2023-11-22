الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حكومة الاحتلال: مستعدون لتمديد الهدنة الإنسانية لإخراج مزيد من مواطنينا

قوات الاحتلال الإٍسرائيلي - (أرشيفية)
قوات الاحتلال الإٍسرائيلي - (أرشيفية)
قال مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "إسرائيل" مستعدة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة لإخراج مزيد من "مواطنيها"، وفق موقع "الجزيرة نت".

وأعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، وسيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة.اضافة اعلان

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
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