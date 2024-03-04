حكومة غزة تحذر من تفاقم المجاعة بالقطاع

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، من تعمق أزمة المجاعة في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الشمالية.



وقال المكتب إن جيش الاحتلال يمنع دخول المساعدات لشمال غزة مما يعرض حياة 700 ألف شخص لخطر الموت، مشيرا إلى أن إنزال المساعدات جوا ليس الوسيلة المثلى لإنهاء المجاعة في القطاع.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن الحل الوحيد لإنهاء المجاعة هو فتح المعابر والسماح بدخول 1000 شاحنة مساعدات يوميا، كما أن تعليق تقديم المساعدات بشمال غزة يُعدّ حكما بالإعدام على سكانه البالغ عددهم 700 ألف شخص.



وأشار المكتب إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت 30 ألفا و543 شهيدا حتى الآن، داعيا الى ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم وفوري لإدخال الوقود والمساعدات الإنسانية المكدسة عند المعبر إلى القطاع.



وطالب المنظمات الدولية بإعادة تقديم المساعدات إلى المنكوبين في شمال قطاع غزة. -(بترا)