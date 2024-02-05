"حكومة غزة" تعلن استشهاد 30 في قصف إسرائيلي بدير البلح

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، استشهاد 30 فلسطينيا بقصف إسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية في مدينة دير البلح وسط القطاع.وذكر المكتب في بيان، أن "قصفا إسرائيليا أوقع خلال الـ24 ساعة الماضية 30 شهيدا في منطقة دير البلح التي ادعت إسرائيل أنها منطقة آمنة، وكان جيشها دعا المواطنين إلى اللجوء إليها ثم ارتكب فيها مجزرة مُروّعة".وأضاف: "يأتي هذا ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال (الإسرائيلي) ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".وتابع: "جيش الاحتلال استهدف منازل المواطنين الآمنة بالقصف المباشر من الطائرات الحربية كما قام بقصف مسجد في نفس المنطقة، ما أدى إلى ارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء".وحمّل المكتب الحكومي إسرائيل، والمجتمع الدولي "المسؤولية عن المجازر المروعة" بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.وناشد دول العالم بـ"التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء".ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الأحد 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.