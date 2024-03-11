حليف خاص جدا‏

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

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توم بياتاك* - (مجلة كرونيكلز) عدد كانون الأول (ديسمبر) 2023كان الهجوم الذي شنته حماس من غزة على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 عنيفًا وفظيعًا بشكل لا يمكن تصوره تقريبًا.‏‏ولكن، بقدر ما كان ذلك الهجوم مروعًا، فإن إسرائيل إما احتلت غزة فعليا أو حاصرتها بشكل صريح منذ العام 1967. وتقوم إسرائيل بشكل روتيني بقطع أو تقييد تدفق الكهرباء والمياه والبضائع والأشخاص الذين يدخلون ويغادرون غزة، التي لديها لكي تصبح مستقلة حقا الفرصة نفسها التي لدى "محمية باين ريدج" للهنود الحمر في ساوث داكوتا للاستقلال. وقد هيمنت إسرائيل على غزة طوال عقود، ولا يجب أن تحتاج إلى أي مساعدة إضافية من الولايات المتحدة للتعامل مع التهديد الفعلي الذي تشكله حماس.‏مع ذلك، ‏‏تعلن الولايات المتحدة أنها ملتزمة‏‏ "بمساعدة إسرائيل في الاحتفاظ... بقدرتها على مواجهة وهزيمة أي تهديد عسكري تقليدي موثوق من أي دولة فردية أو تحالف محتمل من الدول أو من الجهات الفاعلة من غير الدول، مع تحمل الحد الأدنى من الأضرار والخسائر"، وفقًا لبيان حقائق صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.‏و‏لضمان هيمنة إسرائيل العسكرية التي لا تُنازَع على الشرق الأوسط بأكمله -وليس غزة وحدها- تمنح الولايات المتحدة إسرائيل، عامًا بعد عام، مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية وغيرها، ومن الأسلحة المتقدمة التي لا تتقاسمها الولايات المتحدة مع أي حليف آخر، والحماية المفتوحة بـ"حق النقض" الأميركي في الأمم المتحدة، والحماية السرية لترسانة إسرائيل النووية السرية الواسعة، التي طورتها من دون موافقة القانون الدولي وفي تحد لسياسة أميركا المعلنة نفسها.‏‏بالإضافة إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة بغزو العراق في العام 2003 وأطاحت بصدام حسين -في ما كان في جزء منه لمساعدة إسرائيل. كما نشرت حكومتنا أفرادًا عسكريين أميركيين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط للسبب نفسه. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، نشرت البحرية الأميركية حاملة طائرات ثانية في شرق البحر الأبيض المتوسط لردع أي دولة إسلامية عن مقاومة محاولة إسرائيل المستمرة معاقبة حماس.‏‏في الواقع، تبدو الطبقة السياسية الأميركية أكثر حماسة للدفاع عن إسرائيل من حماستها للدفاع عن أميركا نفسها، بينما لم ينتِج الغزو المستمر الذي تشهده أميركا عبر حدودها الجنوبية المفتوحة حتى الآن أكثر من أصوات ثغاء غير مؤثرة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين. وحتى الجمهوريون الذين انتُخبوا كمرشحين على برنامج "أميركا أولاً"، أثبتوا أنهم يعتنقون شعار "إسرائيل أولاً" بمجرد أن حوَّلت دورة الأخبار على مدار الساعة انتباهها بالكامل إلى قطاع غزة.‏سعى العديد من جمهوريي "أميركا أولاً، (وإنما لاحقًا)" إلى فصل تصويت في الكونغرس لصالح منح 14 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية لإسرائيل عن مشروع قانون الإنفاق الشامل الذي تضمن أيضًا منح 60 مليار دولار لأوكرانيا. وقد أرادوا التأكد من حصول إسرائيل على أموال دافعي الضرائب على الفور ومن دون أي تأخير بسبب التردد في تمويل الأوكرانيين الأقل شعبية. وشملت هذه المجموعة عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، جيه. دي. فانس، الذي جادل بأن "احتجاز دعم إسرائيل رهينة لـ60 مليار دولار إضافية لأوكرانيا هو صفعة في وجه أصدقائنا الإسرائيليين في وقت حاجتهم". وكان فانس صامتًا بشأن ما يعنيه حرصه على إرسال المليارات إلى إسرائيل بينما ان يجب أن تُرسل إلى "فلسطين الشرقية"**، أوهايو، وهي بلدة محبطة اقتصاديا في الولاية، كان فانس نفسه قد دافع عنها بعد أن تسبب لها انحراف قطار شحن هناك في كارثة اقتصادية وبيئية.‏وحرص رئيس مجلس النواب الجديد، مايك جونسون، على أن يكون أول عمل له هو الإشراف على تمرير قرار يعبِّر عن الدعم الأميركي لحرب إسرائيل ضد حماس -حتى أن الصهاينة الأكثر حماسة داخل الحزب الجمهوري، مثل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام، وأكبر مشجع لإسرائيل، المبشر التلفزيوني السمين، القس جون هاجي -الذي يزين مكتبه بصور كل رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل- شرعوا أيضًا في الضغط من أجل القيام بعمل عسكري أميركي ضد إيران.‏يبدو الأمر وكأننا لم نتعلم أي شيء من غزواتنا في أفغانستان والعراق. من المؤكد أن الولايات المتحدة قادرة على غزو أي بلد في الشرق الأوسط. لكننا غير قادرين على تغيير الثقافة السياسية لأي بلد نحتله هناك عن طريق احتلاله.‏‏لا ينبغي أن تعطي أميركا المسلمين أسبابًا إضافية ليكرهونا من خلال دعم حملة القصف الإسرائيلية في غزة، التي أسفرت (حتى كتابة هذه السطور) عن مقتل حوالي 10.000 فلسطيني، ‏‏بمن فيهم أقارب مسيحيون فلسطينيون ‏‏لعضو الكونغرس الجمهوري السابق جاستن عماش‏‏. (الذين قُتلوا عندما قصفت إسرائيل أراضي الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية في غزة). ولا ينبغي أن نقدم لحماس أهدافًا سهلة من خلال إغراق الشرق الأوسط بالجنود الأميركيين أو إغراق أميركا بالمهاجرين الإسلاميين.‏يجادل الكثيرون بأن إسرائيل تستحق دعمنا لأنها حليف "خاص". وهي حليف خاص في الحقيقة. لم يتلق أي حليف أميركي آخر أكثر مما تلقت إسرائيل من دولارات الضرائب الأميركية. ولم يهاجِم أي حليف آخر سفينة للبحرية الأميركية في وضح النهار لمدة ساعتين، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 34 أميركيا (هجوم الطائرات الإسرائيلية على سفينة الاستطلاع الأميركية "يو. إس. إس. ليبرتي" في البحر المتوسط في العام 1967). ولم يتجسس علينا أي حليف أميركي آخر ويقدم بعض المعلومات إلى السوفيات، ويعامل الجاسوس (جوناثان بولارد) كبطل. لقد تمكنت إسرائيل بطريقة ما من أن تصبح "أكبر حليف" لأميركا من دون إرسال أي قوات للقتال إلى جانبنًا علنًا. ولعل حليفًا آخر مثل هذا الحليف يقتلنا.*توماس (توم) بياتاك: محرر مساهم في مجلة الثقافة الأميركية "كرونيكلز" ‏‏Chronicles.‏‏ يكتب من كليفلاند، أوهايو.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: A Very Special Allyهامش المترجم:**‏فلسطين الشرقية‏‏ East Palestine: هي قرية في الولايات المتحدة ‏‏تقع في مقاطعة كولومبيانا، أوهايو‏‏.‏‏ كان عدد سكانها 4.761 في ‏‏تعداد العام 2020‏‏. تقع فلسطين الشرقية على حدود الولاية مع ‏‏ولاية بنسلفانيا‏‏، وتبعد حوالي 20 ميلاً (32 كم) جنوب ‏‏يونغزتاون‏‏ و40 ميلا (64 كم) شمال غرب ‏‏بيتسبرغ‏‏. وهي جزء من ‏‏منطقة سالم الصغيرة‏‏. ‏تقع على طول ‏‏سكة حديد نورفولك الجنوبية‏‏ ولديها محطة قطار شحن. في 3 شباط (فبراير) 2023، كانت القرية بالقرب من موقع ‏‏انحراف قطار كبير‏‏ عن مساره أدى إلى تسرب "‏‏كلوريد الفينيل"‏‏ وتسبب في عمليات إجلاء كبيرة في الولاية القضائية.