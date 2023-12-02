حماس: أبلغنا الوسطاء الاستعداد لتجديد الهدنة في غزة

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قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الجمعة، إن الحركة الإسلامية أبلغت الوسطاء استعدادها لتجديد الهدنة، بعد تجدد الحرب الإسرائيلية على القطاع عقب 7 أيام من وقف إطلاق النار.وذكر حمدان في تصريحات نقلتها "قناة الأقصى" التابعة لحماس أن الكرة الآن في الملعب الأميركي، ورأى أن المواقف الأميركية منحازة دائما لإسرائيل ولم تكن يوما محايدة بشأن القضايا الفلسطينية.وأشار إلى أن إسرائيل طلبت إطلاق سراح مجندين اثنين على اعتبار أنهما من المدنيين وذلك خلافا لبنود اتفاق التهدئة، وفق حمدان.وقال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحبطت جهود تجديد التهدئة لأنه اكتشف أن مسارها يدمر روايته ويعزز مصداقية المقاومة.وحمّل البيت الأبيض حركة حماس مسؤولية عدم تمديد الهدنة الإنسانية في غزة قائلا إن الحركة الفلسطينية لم تقدم قائمة بأسماء المحتجزين وهو ما كان من شأنه أن يمدد الهدنة.وعلق عضو المكتب السياسي في الحركة عزت الرشق على اتهام البيت الأبيض، بقوله إن الإدارة الأميركية لم تكتفِ بإعطاء الضوء الأخضر للعدوان و"حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، بل "تضع نفسها دوما محاميا مخلصا عن إسرائيل في كل مراحل عدوانها وإرهابها".