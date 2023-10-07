السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس: أسرنا ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي

MricT
من محاصرة كتائب الشهيد عز الدين القسام داخل مسكر لقوات الاحتلال
قال نائب رئيس حركة للمقاومة الإسلامية "حماس"، صالح العاروري، يوم السبت إن كتائب القسام تمكنت من أسر ضباط في جيش الاحتلال.

وأضاف العاروري في تصريحٍ له أن المعركة لها هدف حرية شعبنا وتحرير مقدساتنا، ولا نقاتل من أجل مطالب هنا أو هنا.اضافة اعلان

وقال: "نحن شعب من حقه أن يتخلص من الاحتلال، وأن تصان كرامة مقدساته، ولذلك المعركة مستمرة وتتصاعد وحتى يتم تحقيق الانتصار بحرية شعبنا المستحقة".

ولفت إلى أن ما بدأ ليس عملية؛ بل معركة ستتسع وتتصاعد وتتعمق، مضيفًا: "لو سكت العالم كلّه، لن نسكت عن تدنيس مقدّساتنا، ومحاولات تدنيس الأقصى والاعتداء على الأقصى".

وأكد القيادي في حماس أن المعركة في ذروتها، ومعركة تحرير الأسرى باتت على الأبواب وأن ما بين أيدينا سيحرر كافة الأسرى من سجون الاحتلال.

وقال: "لو مرت هذه الاعتداءات وتدنيس المقدسات، لذهبوا إلى فرض أمر واقع جديد داخل الأقصى، ولذلك يجب ألا يمر".

وأكد العاروري أن المقاومة لديها خطة كاملة لكل مراحل تطور الصراع الحالي بما في ذلك الحرب الشاملة والتصعيد إلى أبعد الدرجات.

وأشار إلى أن المقاومة تبني موقفها وخططها على أسوأ الاحتمالات وسيناريو الدخول البري للعدو إلى غزة سيكون أفضل سيناريو لدينا لحسم الصراع معه.

وقال العاروري:  تتواصل معنا أطراف عديدة لتهدئة الموقف ونحن نقول بشكل واضح تكلموا مع الاحتلال الذي يقوم بكل أشكال الجرائم ضد شعبنا.

وقال العاروري: "لدينا معلومات أن الاحتلال كان يتحضر لشن هجوم على غزة والضفة بعد الأعياد لذلك جهزنا للمواجهة وللدفاع عن شعبنا".

وأضاف: نحن نأمل أن المقاومة سوف تشمل كل الأرض الفلسطينية، وإن شاء الله سيكون هناك تضامن ووقفة فاعلة للأمتين العربية والإسلامية.

وقال: إذا أراد العدو التصعيد فلدينا ما يمكننا من المواجهة، ومستعدون للتصعيد إلى أبعد الدرجات، وكل الاحتمالات متوقعة ونحن مستعدون لأي غزو بري للقطاع.

وفي خطابه قال: رسالتي إلى شبابنا في الضفة الغربية؛ هذا وقت المشاركة في هذه المعركة وليس انتظار نتائجها.

كما دعا المقاومة في الضفة الغربية لاستهداف المستوطنين، مؤكدًا أنه سيكون في الضفة الغربية تصعيد على كافة الجبهات واستهداف للاحتلال والمستوطنين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.02.18 PM

160 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة

منذ 27 دقيقة
2023-10-07_10-24-16_262921

إعلام عبري: أكثر من 100 قتيل اسرائيلي وألف جريح

منذ2 ساعة
uPq24

الشباب الثائر يطلق أعدادا من البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف

22 أيلول 2023
d2fcec15-284619

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

22 أيلول 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-07 at 5.02.18 PM

160 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة

منذ 29 دقيقة
2023-10-07_10-24-16_262921

إعلام عبري: أكثر من 100 قتيل اسرائيلي وألف جريح

منذ2 ساعة
1696622608383

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكلية العسكرية في سوريا

منذ18 ساعة
1583061

تقرير: ترامب أفشى أسرارا نووية لصديق

منذ19 ساعة
Doc-P-469870-638322149386165046

انقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل اللبنانية

منذ20 ساعة
1696602422371039800

طولكرم وحوارة محل استهداف الاحتلال مجددا ومواجهات تخلف 3 شهداء وعشرات الإصابات

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
تحاول إدارة بايدن إقناع السعودية بأهمية التطبيع مع إسرائيل

دور إسرائيل في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
التغيرات المناخية

التغير المناخي والوعي العربي

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1696541273150577800

لحظة وصول "طالبان" ومعهم الموت إلى كابول تطاردني منذ سنتين

ترجمات | منذ21 ساعة
1696541339550582600

خريطة طريق جديدة لدعم استقرار ونمو العراق

ترجمات | منذ21 ساعة
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
 