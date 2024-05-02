"حماس العراق" تعلن استهدف الجولان وإيلات

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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أو ما يطلق عليها بـ "حماس العراق لا " مهاجمة "هدف حيوي" بواسطة الطيران المسير في الجولان المحتل وإيلات جنوب إسرائيل.