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الخميس 02 أيار 2024
2:06 ص
"حماس العراق" تعلن استهدف الجولان وإيلات
"المقاومة الإسلامية" في العراق
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أو ما يطلق عليها بـ "حماس العراق لا " مهاجمة "هدف حيوي" بواسطة الطيران المسير في الجولان المحتل وإيلات جنوب إسرائيل.
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