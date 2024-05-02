الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حماس العراق" تعلن استهدف الجولان وإيلات

"المقاومة الإسلامية" في العراق
"المقاومة الإسلامية" في العراق

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"  أو ما يطلق عليها بـ "حماس العراق لا " مهاجمة "هدف حيوي" بواسطة الطيران المسير في الجولان المحتل وإيلات جنوب إسرائيل.اضافة اعلان
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