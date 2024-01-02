الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس تبلغ الوسطاء بتجميد كافة المفاوضات مع الاحتلال

نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وهو يرتدي البزة العسكرية
نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وهو يرتدي البزة العسكرية -(وكالات)

أفادت القناة 12 العبرية بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين بتجميد أي مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري بطائرة مسيرة في بيروت، بعد استهداف مكتب تابع لحماس.

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وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت.
واستهدفت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مكتبا لحماس في المشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى استشهاد العاروري وقياديين اثنين من كتائب القسام.-(وكالات)

 


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