الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس ترد على إلغاء الاحتلال لإقامة منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

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قوات الاحتلال

قالت حركة حماس في بيان لها "إن إلغاء حكومة الاحتلال الفاشية إقامة منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة السيدة لين هاستينغز، بسبب رفضها تبني رواية الاحتلال الكاذبة ضد حركة حماس، هو استمرار لنهج الغطرسة والنظرة الإستعلائية للصهاينة الذين يحاولون فرض روايتهم المضلّلة والمكذوبة، للتغطية على حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبونها ضد شعبنا الفلسطيني".

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وقالت :"ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكلٍ خاص إلى اتخاذ موقف حازم ضد سياسة الابتزاز الصهيونية، وعدم احترامها للهياكل والشخصيات الأممية، والتي تكررت كثيراً من قبل مسؤولين صهاينة، يرون أنفسهم فوق القانون وفوق المحاسبة".

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