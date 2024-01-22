الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس تصدر كتيبًا يوضح روايتها حول "طوفان الأقصى"

حماس تصدر كتيبًا يوضح روايتها حول "طوفان الأقصى"
حماس تصدر كتيبًا يوضح روايتها حول "طوفان الأقصى"


أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وثيقة رسمية تحدثت فيها عن معركة طوفان الأقصى، وروايتها لأحداث الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام وفصائل المقاومة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف قطاع غزة.
وأوضحت حماس في الوثيقة -التي جاءت تحت عنوان "هذه روايتنا .. لماذا طوفان الأقصى؟"- أن العملية كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية، لمواجهة ما يُحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة.

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 لقراءة الوثيقة الرسمية 

هذه-روايتنا-.-لماذا-طوفان-الأقصى.pdf 


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