الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس: تصريحات الاحتلال حول تهجير سكان غزة "أحلام يقظة"

صمود غزة
صمود غزة
أكدت حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) ,مساء الإثنين, أنّ تصريحات قادة الاحتلال حول تهجير سكّان غزة هي مجرد أحلام يقظة وسيفشلها شعبنا الفلسطيني بصموده وبسالة مقاومته.اضافة اعلان
وقالت حماس في تصريحٍ وصل وكالة "صفا": " إنّ تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الإرهابي الوزير بن غفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة واقامة المستوطنات فيه؛ هي أحلام يقظة، لن تجد طريقاً للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي مرّغت أنف هذا العدو بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى".
وطالبت حماس المجتمع الدوليّ والأمم المتحدة العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه هذه المواقف الفاشية التي تعتبر جريمة حرب كاملة.
كما طالبت الحركة بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والمدنيين العزّل.
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