الإثنين 01 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حماس" تعلق على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش - (أرشيفية)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش - (أرشيفية)
علقت حركة المقاومة الإسلامة "حماس"، الأحد، على دعوة الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلايل سموتريش، لتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان إن "دعوة الوزير المتطرّف سموتريتش حكومته النازية، لتهجير مليوني فلسطيني وإبقاء نحو مائتي ألف فقط في قطاع غزة، وتحويل أراضي غزة إلى حدائق ومتنزهات للصهاينة، هو استخفاف ممجوج، وجريمة حرب تترافق مع عدوان إجرامي لم يشهد له العصر الحديث مثيلا".اضافة اعلان
وأكّدت الحركة، أن "هذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، تحركا فاعلا للجم هذا الكيان، ووقف جرائمه، ومحاسبته على ما اقترفه بحق المدنيين الفلسطينيين".
وشددت على أن "شعبنا قال كلمته، وسيقف صامدا ومرابطا في وجه كل محاولات تهجيره عن أرضه ودياره، حتى التحرير والعودة".



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