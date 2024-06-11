حماس تعلن تقديم ردها للوسطاء على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

أكد مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الحركة ردت رسميا على المقترح الأمريكي بشأن اتفاق الهدنة في غزة.

وأعلنت مصر العربية وقطر عن تسلمهما رداً من حركة " حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ويؤكد الجانبان، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.

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وفي تصريح صحفي مشترك أعلنت حركة حماس والجهاد الإسلامي أن وفدا مشتركا من الجانبين سلما رد فصائل المقاومة مساء الثلاثاء للجانب القطري أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري، وأيضاً تم إرسال الرد للمصريين.

وقالت إن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام.

وأكدت أن الوفد الفلسطيني أبدى جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ضد الشعب الفلسطيني انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.

وشملت التعديلات التي سلمتها الفصائل الفلسطينية لقطر، انسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا، فضلا عن وقف فوري لإطلاق النار.

