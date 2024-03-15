حماس تكشف عن شروطها للهدنة.. وعشرات الشهداء من طالبي المساعدات بغزة

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عواصم- استشهد عشرات الأشخاص وأصيب العشرات في استهداف صهيوني جديد لمدنيين فلسطينيين في أثناء انتظارهم مساعدات عند دوار الكويت في غزة.ميدانيا، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت 5 دبابات للاحتلال من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى.وفي القدس المحتلة، أدى 80 ألف مصل صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، رغم القيود المشددة للاحتلال، وفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية.سياسيا، قالت حركة حماس إنها قدمت للوسطاء تصورا يرتكز على وقف العدوان وتقديم الإغاثة وعودة النازحين وانسحاب الاحتلال. في المقابل، قال الاحتلال إنه يدرس رد الحركة، في حين جددت عشائر غزة تأكيدها أنها لن تكون بديلا عن الحكومة في القطاع، وشددت على وقوفها إلى جانب المقاومة.قالت مصادر إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عرضت مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، في حين يعقد مجلس الحرب الصهيوني اجتماعين لمناقشة رد حماس وسط ضغط متواصل من عائلات المحتجزين الصهاينة.وقالت المصادر إن حماس اشترطت انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات. كما عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية إطلاق 50 أسيرا فلسطينيا، 30 منهم من أصحاب المؤبدات.وأضافت المصادر أن حماس اشترطت مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها.كما تضمن مقترح حماس البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة للصفقة.وكانت حركة حماس أعلنت أنها قدمت للوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا للمفاوضات يرتكز على 4 أسس تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق وتبادل الأسرى، تشمل وقف العدوان وتقديم الإغاثة وعودة النازحين وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.ووفقا للمقترح، قالت حماس إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للرهائن بالأسرى، كما ذكرت حماس في المقترح أن الموعد النهائي للانسحاب الصهيوني من غزة سيتفق عليه بعد المرحلة الأولى.وأضافت أنه سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين من الجانبين في المرحلة الثانية من الخطة وذلك.في المقابل، قالت إذاعة الجيش الصهيوني إن تل أبيب تدرس رد حركة حماس على شروط إتمام صفقة التبادل.ميدانيا، ارتقى 100 شهيد وجريح إثر إطلاق مروحية صهيونية النار على الأهالي خلال انتظارهم وصول المساعدات الإنسانية قرب دوار الكويت في غزة، في حين وصلت أول سفينة مساعدات.وقصفت قوات الاحتلال المدنيين الذين يحاولون انتشال جثث الشهداء والجرحى عند دوار الكويت، مضيفا أن القصف تسبب في أضرار مادية كبيرة.وأكد شهود عيان أن عددا من الجثث ما تزال ملقاة على الأرض. وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الصحفيين جثامين عدد من الشهداء في مكان المجزرة، بينهم أطفال.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا، جراء قصف لمدفعية الاحتلال وإطلاق نار من طائراته الحربية والمسيّرة على الفلسطينيين في أثناء انتظار المساعدات.وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف من الطائرات والدبابات على مدنيين جاؤوا لتسلم المساعدات في دوار الكويت، مما أدى إلى سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح، واصفا الحادثة بأنها جريمةُ حرب واضحة.وأضاف الثوابتة أن الاحتلال يستهدف لليوم الـ20 على التوالي منتظري المساعدات، في حين يعجز العالم تماما عن إيقاف الاحتلال عن ارتكاب هذه الجرائم.وعقب هذه المجزرة، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولية عن استمرار مجازر الاحتلال التي ترتكب بسلاح ودعم أميركي مفتوح.وأشارت -في بيان- إلى أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم وحرب الإبادة ضد الشعب الأعزل في قطاع غزة.ودعت حركة حماس الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للتدخل العاجل لوقف الإبادة واتخاذ إجراءات لإدخال المساعدات.وفي سياق متصل، وصلت سفينة المساعدات "أوبن آرمز" أمس قرب شواطئ مدينة غزة بعد 3 أيام من إبحارها من قبرص، وهي الأولى في إطار محاولة لفتح ممر بحري لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.الى ذلك، أدى 80 ألف مصل صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، رغم القيود المشددة للاحتلال، وفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.وبدأ المصلون يتوافدون منذ فجر أمس إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة في ظل قيام شرطة الاحتلال بحشد 3 آلاف من أفرادها في القدس المحتلة وتركيب حواجز حديدية على أبواب الأقصى.وأظهرت مشاهد على منصات التواصل الاجتماعي تسيير حافلات لنقل المصلين من رام الله إلى الأقصى وآخرين يتوافدون سيرا على الأقدام قبيل ساعات من موعد الصلاة، في حين تظهر مشاهد أخرى خروج آلاف الفلسطينيين من الأقصى بعد أداء صلاة فجر الجمعة الأولى فيه.وانتشرت الآلاف من شرطة الاحتلال وحرس الحدود في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، كما عززت قوات الاحتلال من وجودها على الحواجز العسكرية بين الضفة الغربية والقدس المحتلة.ومنعت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين من دخول القدس بذريعة عدم حصولهم على تصاريح للوصول إلى الأقصى.كما منعت شرطة الاحتلال جميع الطواقم الطبية، ومن بينها طواقم الإسعاف بجميع المؤسسات الطبية في القدس، من الدخول للأقصى، كما اعتدت بالضرب على طواقم الإسعاف خلال توجهها للمسجد.يأتي ذلك بينما تم تداول صورة مؤثرة تظهر مسنا فلسطينيا يجلس وحيدا على حجر، موجها نظره إلى المعبر بعدما منعته قوات الاحتلال من العبور إلى الأقصى.والاثنين الماضي، قال جيش الاحتلال إنه سيسمح بدخول المصلين من مناطق "يهودا والسامرة" (التسمية التوراتية للضفة الغربية) إلى القدس في أيام الجمعة طيلة شهر رمضان، بشرط الحصول على تصريح أمني ممغنط ساري المفعول، وحسب تقييم الأوضاع الأمنية.وأضاف أنه سيسمح فقط بدخول المصلين الرجال الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، والنساء اللاتي تزيد أعمارهن على 50 عاما، وكذلك الأطفال دون سن العاشرة.-(وكالات)