الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس تنسف مزاعم الاحتلال الجديدة

هاغاري يعرض صورا لفلسطينيين قال إنهم اعتقلوا داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة
هاغاري يعرض صورا لفلسطينيين قال إنهم اعتقلوا داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة

نفى مسؤول أمني في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما ادعاه الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عدد من قادة الحركة داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد اقتحامه قبل أيام.

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وقال المسؤول الأمني إن قائمة صور المعتقلين في مستشفى الشفاء التي أصدرها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي غير دقيقة.


وأضاف المسؤول أن عددا من الصور في القائمة تعود لأشخاص هم خارج غزة حاليا، وصورا أخرى لشهداء، مؤكدا أن 3 من الصور في القائمة تعود لأطباء أفرج عنهم الاحتلال سابقا.


كما أكد أن لا صحة لما ينشره الإعلام الإسرائيلي عن اعتقال العشرات من قيادة المقاومة في مستشفى الشفاء.


وقال المسؤول الأمني في حماس للجزيرة إن ما ينشر عبر الإعلام الإسرائيلي غير دقيق ويدخل ضمن الحرب النفسية والمعنوية ضد المقاومة في قطاع غزة.


وكان الجيش الإسرائيلي نشر قائمة لما قال إنها تعود لقادة كبار في حماس تم اعتقالهم أثناء العملية المستمرة في مجمع الشفاء، وإنه لا يستطيع كشف هويتهم الآن.


وزعم المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن عددا ممن وصفهم بالمخربين يتحصنون حاليا في قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي، وأنه إذا لم يستسلموا فسيتم قتلهم.


ومنذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زعم الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس استخدمت مجمع الشفاء مقرا عسكريا، وأنه عثر على أسلحة وأنفاق تحت المنشأة، ولكن المقاومة نفت مزاعمه، كما دحضت تقارير غربية رواياته.

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