السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"حماس" تنشر أسماء الأسرى المشمولين في إفراجات اليوم الثاني

الاحتلال يضيق على إسراء جعابيص قبل الإفراج المتوقع
الاحتلال يضيق على إسراء جعابيص قبل الإفراج المتوقع

نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قائمة بأسماء الأسرى والأسيرات المشمولين في المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى اليوم السبت.   

 

وقالت "حماس": "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السبت، ثاني أيام صفقة التبادل"، وهي كالتالي:

 

الأسيرات:اضافة اعلان
نورهان إبراهيم خضر عواد / القدس
شروق صلاح إبراهيم دويات / القدس
ميسون موسى محمود موسى (الجبالي) / بيت لحم
فدوى نزيه كامل حمادة/ القدس
إسراء رياض جميل جعابيص/ القدس
عائشة يوسف عبد الله الأفغاني/ القدس
الأشبال (الأطفال):
إبراهيم وليد ابراهيم تعامرة/ بيت لحم
إبراهيم سمير إبراهيم صباح / بيت لحم
محمد ياسين تيسير صباح / بيت لحم
صدام أمجد ماجد طقاطقه / بيت لحم
يوسف محمود سالم سبتين/ الخليل
أحمد غريب أحمد خليل/ رام الله والبيرة
عمر محمد أدهم عبد الرحيم شويكي /القدس
أحمد علي محمد الصباح/ بيت لحم
مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا/ رام الله والبيرة
أحمد وليد محمد خشان/ جنين
شاكر علي سالم بلوط /الخليل
وائل بلال شاكر مشة/ نابلس
طارق زياد عبد الرحيم داود/ قلقيلية
عبد الرحمن محمد صالح حوراني /قلقيلية
مروح ياسر راتب خزيمية/ جنين
عبد الهادي عزام محمد كامل
جهاد توفيق جهاد يوسف/ رام الله والبيرة
محمد أيمن عبد الرحمن عويسي /نابلس
عز الدين عنان حسن سوداني/ نابلس
مصطفى مازن حسين شحادة/ رام الله والبيرة
شادي محمد ديب أبو عادي /رام الله والبيرة
ياسين عمر عزات حنفية/ أريحا
عبد الكريم أنور ظاهر السعدي/ جنين
محمد طارق سليم حواشين /جنين
صامد خالد محمود ابو خلف/ نابلس
وسام مروان عبد السلام تميمي /رام الله والبيرة
محمد نصر فوزي سوالمة/ نابلس
يزن جبر عبد الجبار الحسنات/ بيت لحم
محمد نزار نمر ابو عون /طولكرم
قسم خالد محمد مصاروة/ جنين
أنور تسافي أحمد عطا /رام الله والبيرة
رجا أسعد رجا أبو قياص/ جنين
حمادة سعيد مصطفى ابو سمرة /قلقيلية


وأضافت: "نؤكد مجددا أن هذه الصفقة ما كان لها أن تتم لولا تضحيات شعبنا وبسالة المقاومة في قطاع غزة وصمودها أمام بطش الاحتلال ونازيته، الرحمة لشهدائنا الأبرار والحرية لأسرانا والنصر حليفنا".


ونجحت مساء السبت، الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

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