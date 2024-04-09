حماس عن المفاوضات الأخيرة: الموقف "الإسرائيلي" لازال متعنتا

أصدرت حركة حماس فجر الثلاثاء بيانا صحفيا حول جولة المفاوضات الأخيرة.

وتاليا أبرز ماجاء في بيان الحركة:

- خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، تسلمت حركة حماس الموقف "الإسرائيلي" بعد جهود الوسطاء في مصر وقطر وأمريكا.

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- وإذ تُقدر حركة حماس الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، ومع حرص الحركة على التوصل لاتفاق يضع حداً للعدوان على شعبنا، إلا أن الموقف "الإسرائيلي" لازال متعنتاً ولم يستجب لأيٍ من مطالب شعبنا ومقاومتنا.

- ورغم ذلك فإن قيادة الحركة تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء بردّها حال الإنتهاء من ذلك.