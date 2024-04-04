الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس: مفاوضات الهدنة تراوح مكانها

شعار حركة حماس
شعار حركة حماس
الدوحة - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس، عدم وجود تقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، قال القيادي في الحركة أسامة حمدان "لا تقدم في المفاوضات حتى الآن، بل تراوح مكانها رغم كل جهودنا، مع الأسف".اضافة اعلان
وأضاف "رغم المرونة الإيجابية العالية التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات، لأجل تسهيل الوصول لاتفاق، لا زال موقف الاحتلال النازي متعنتا ورافضا الاستجابة والقبول لمطالب شعبنا الوطنية".
وتابع "بعد جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، لا تزال حكومة الاحتلال تراوغ، وصارت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة، والاحتلال لا زال يرفض مطالب شعبنا ومقاومتنا المشروعة بوقف شامل لإطلاق النار، أو الانسحاب من قطاع غزة أو عودة النازحين، أو تبادل حقيقي للأسرى".
من جهته، قال محمود مرداوي القيادي في حماس إن الحركة ما تزال تصر على انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، والسماح للنازحين بالعودة إلى مدينة غزة، وشمال القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء بإعمار غزة".
واعتبر مرداوي هذه المطالب "إنسانية قبل أن تكون سياسية، خاصة أن الشعب الفلسطيني يعاني الويلات، بسبب الحرب الصهيونية عليهم. فلا يمكن لأي صفقة أن تتم دون تنفيذ هذه المطالب والتي تجمع عليها كافة الأعراف الإنسانية والدولية".
وأوضح مرداوي أن جميع جولات المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال كانت تفشل أو تتعرقل بسبب تعنت "الجانب الإسرائيلي، خاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لا يهتم إلا بمصالحه الشخصية وضمان بقائه بالحكم".
وشدد مرداوي على أن الاحتلال "لم يتنازل عن تعنتها ومطالبها غير المنطقية وبالتالي لن يحدث أي تقدم في جولة المفاوضات الحالية"، مشيرا إلى أن الاحتلال بدأ يخسر من رصيد الدعم العالمي لها، في ظل "استمرارها بارتكاب الجرائم والفظائع ضد الفلسطينيين وحتى ضد موظفي الإغاثة الأجانب".
واتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الاحتلال "بالمراوغة"، مكررا تمسك الحركة بمطالبها بوقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وعودة النازحين، معتبرا أن "هم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هو البقاء على كرسي الحكم لأطول مدة ممكنة".-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال يقتل 4 أطفال كل ساعة بغزة

منذ1 ساعة
أرشيفية

نادي الأسير: 270 حالة اعتقال بين النساء منذ بدء العدوان

منذ1 ساعة
Untitled-1

"رايتس ووتش" توثق مجزرة بالنصيرات وتدعو لمحاسبة الاحتلال

منذ1 ساعة
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الاقصى المبارك - (وكالات)

الفلسطينيون يحتشدون بـ"الأقصى" لإحياء "الجمعة اليتيمة"

منذ2 ساعة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

بلينكن: إذا لم نشهد تغييرات من إسرائيل فستكون هناك تغييرات بالسياسة الأميركية

منذ3 ساعة
السفارة الإسرائيلية في عمان

من بينها الأردن.. إخلاء 7 سفارات إسرائيلية خشية رد إيراني

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |04 نيسان 2024
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
بس

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان
 
 