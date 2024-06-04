 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حمدان: لن يكون هناك اتفاق دون موقف واضح من إسرائيل بالاستعداد لوقف دائم للحرب

القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان - (أرشيفية)
القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان - (أرشيفية)

قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، الثلاثاء، ان رد إسرائيل لا يستجيب مع وقف الحرب والانسحاب من غزة ولا يتفق مع المبادئ التي حددها بايدن.

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واضاف حمدان أن الاحتلال لا يريد إلا مرحلة واحدة يأخذ فيها الأسرى ثم يستأنف حربه.
وأكد حمدان انه "دون موقف واضح من إسرائيل بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة فإننا لن يكون هناك اتفاق".

وأشار ان وزير الأمن القومي بن غفير يمعن يوميا في جرائمه بحق أسرانا في سجون الاحتلال.

وبين حمدان أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967.

وأكد انه ومنذ 7 أكتوبر تعرضت الأسيرات من أبناء قطاع غزة لشتى أنواع التعذيب والانتهاكات ، مضيفا  ان قوات الاحتلال هددت أسيرات فلسطينيات بالاغتصاب ما لم يقمن بالإدلاء بشهادات تهاجم حركة حماس.

واضاف حمدان ان الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه أكثر من 200 طفل فلسطيني منذ 7 أكتوبر يواجهون ظروفا قاسية. 

وأكد حمدان ، ان الكيان الصهيوني لم يقدم اقتراحا بل قدم اعتراضا على مقترح الوسطاء.

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