حمدان: نحمل أميركا وبايدن شخصيا المسؤولية عن مجزرة رفح

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، ان الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ234 عدوانه الهمجي على أهلنا في غزة.



وأكد ان الاحتلال قتل وأعدم أكثر من 36 ألفا من أبنائنا إضافة إلى أكثر من 81 ألف جريح.

واشار ان آخر مجازر الاحتلال كانت محرقة الخيام التي استهدفت آلاف النازحين في مخيمهم برفح.

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وبين ان مجزرة رفح الأخيرة جزء من مسار حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل.

واضاف ان المجزرة الأخيرة في رفح تنفي ادعاء الاحتلال أن هناك أماكن آمنة في قطاع غزة.

وقال حمدان ان ادعاء الاحتلال وجود مسلحين في مكان المجزرة أثناء تنفيذها ادعاء كاذب.

وحمّل حمدان الإدارة الأميركية ورئيسها بايدن شخصيا المسؤولية الكاملة عن مجزرة رفح.

وأكد ان الجريمة الصهيونية في رفح دليل واضح على استخفاف الاحتلال بكل القوانين.-(وكالات)

