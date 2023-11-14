الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حمدان يوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي

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اسامة حمدان
ارسل القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أسامة حمدان رسالة إلى الاحتلال بالقول: إن المعركة لاتزال في بدايتها والقادم أكبر وأعظم.

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي، أننا "نخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس"، مؤكدا أن الاحتلال يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتكرار النكبة.اضافة اعلان

وأوضح: "استهداف الاحتلال للبنية التحتية والمستشفيات في غزة هو لدفع شعبنا للنزوح من القطاع".

وأشار حمدان إلى أن "دفن 170 جثة في مقابر جماعية في مستشفى الشفاء عار على المجتمع الدولي"، موجها رسالة للشعب الفلسطيني مفادها: "نطمئن شعبنا والشعوب الحرة بأن المقاومة وكتائب القسام بخير وتسيطر على الوضع، كما نقول لسموتريتش إننا باقون على هذه الأرض وأنتم العابرون الجبناء".
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