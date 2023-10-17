خالد مشعل: لدينا أسرى من رتب عسكرية عالية

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قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج خالد مشعل يوم الاثنين إن الحركة لديها "أسرى من الجنود الصهاينة من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة".وفي تصريحات صحفية، أوضح مشعل أنّ لدى حماس ما يكفي من الجنود الإسرائيليين الأسرى لإجراء عملية تبادل للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.وأشار إلى أن بينهم جنودا من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة.كما أكد رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل أن المقاومة الفلسطينية مستعدة لمواجهة كافة السيناريوهات لأي عمل عسكري، بما في ذلك الزحف البري المتوقع، وستهزمها وستنتصر.ومساء أمس الاثنين، قال الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة في كلمة له: "عدد الأسرى الإسرائيليين لدينا ما بين 200 - 250، وما هو موجود عند كتائب القسام هو 200 أسير والباقي متوزع لدى فصائل المقاومة وفي أماكن أخرى"، مضيفا: "نرعى الأسرى بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني ويأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب". وكالات