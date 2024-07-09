 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خبراء أمميون: المجاعة تنتشر في جميع أنحاء غزة

المجاعة تنتشر في جميع أنحاء غزة
المجاعة تنتشر في جميع أنحاء غزة
عواصم - قال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس إن المجاعة انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك وسط توقف شبه كامل لدخول المساعدات.
وأضاف الخبراء الأمميون في بيان أن موت آلاف الأطفال في قطاع غزة بسبب سوء التغذية والجفاف يؤكد انتشار المجاعة.اضافة اعلان
كما قالوا إن حملة التجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني شكل من الإبادة الجماعية، وإنها تسببت في مجاعة.
ودعا خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البر وإنهاء الحصار الإسرائيلي.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية عدة حذرت من انتشار المجاعة بين السكان المحاصرين في غزة، وأكد برنامج الأغذية العالمي أول من أمس أن نصف مليون شخص في القطاع يواجهون مستويات كارثية من الجوع.
وخلال الأشهر القليلة الماضية توفي عشرات الفلسطينيين، معظمهم أطفال، بسبب سوء التغذية والأمراض.
وتفاقمت الأوضاع الإنسانية في القطاع بعد أن سيطرت قوات الاحتلال قبل أسابيع على معبر رفح، مما أدى إلى توقف شبه كامل للمساعدات القليلة التي كانت تدخل من خلال المعبر.
ومن جانب آخر، قال خبراء أمميون إن المجاعة انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة، مضيفين أن موت الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف يؤكد ذلك.
وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرا مؤخرا أوضحت أن نحو 554 ألف امرأة في القطاع تعاني من انعدام حاد للأمن الغذائي، وأن الوضع مقلق بشكل خاص بالنسبة للأمهات والنساء البالغات، اللاتي غالبا ما يعطين الأولوية لإطعام أولادهن، كما أنهن يواجهن صعوبات أكثر من الرجال في الحصول على الطعام.
وذكرت الهيئة الأممية أن ذلك الوضع يُجبر الكثيرات على تخطي وجبات أو تقليل ما يتناولنه، وقالت إن الأعباء الملقاة على عاتق النساء أثناء الصراعات تزداد ويُقيد وصولهن إلى الخدمات، وتُعرض صحتهن وأمنهن الغذائي للخطر، كما تزداد مخاطر تعرضهن لكل أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وبين التقرير أن النساء تكافح لحماية رفاه أطفالهن الجسدي والنفسي بينما يتحملن مزيدا من مسؤوليات الرعاية والمسؤوليات المنزلية وخاصة في الخيام والمنازل المكتظة.
وأوضح التقرير أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية منتشران في غزة، بحيث إن سبع من بين كل 10 نساء التقتهن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أفدن بفقدانهن للوزن خلال شهر واحد، وأكثر من نصفهن ذكرن أنهن يعانين من دوار متكرر.
ووفق التقرير فإن أكثر من 80 % من المشاركات في الإحصاء يعتمدن على المساعدات الغذائية كمصدر رئيسي للغذاء، إلا أن 87.3 % يعتقدن أن المساعدات الغذائية لا تُوزع بشكل منصف بناء على حجم الأسرة، وذكرت 83.5 % من المشاركات أن المساعدات لم تفِ باحتياجات أسرهن.
وبحسب التقرير فتواجه النساء الحوامل والمرضعات مخاطر صحية عالية بسبب عدم توفر الرعاية الصحية والتغذوية الكافية، و %76 من النساء الحوامل كن مصابات بفقر الدم، و%99  يواجهن تحديات في الوصول إلى الإمدادات التغذوية والتكميلية بما يهدد صحة الأمهات والمواليد.
ومن بين الأسر التي تشمل أمهات مرضعات، 55 % تحدثن عن ظروف صحية تعيق قدرتهن على إرضاع أطفالهن و99 % يواجهن تحديات في تأمين ما يكفي من لبن الأم، بما يعرض للخطر بقاء الطفل على قيد الحياة ونموه وتطوره.
وذكرت ثلث المشاركات فقط في الاستطلاع أن لديهن مطابخ ويستطعن طبخ الطعام. فيما تعتمد 69 % من المشاركات على طرق طبخ غير آمنة مثل استخدام الخشب وحرق النفايات، بما يزيد المخاطر الصحية. وتتعرض النساء- المسؤولات عادة عن تحضير الوجبات- للدخان والملوثات الخطيرة بما يؤدي إلى مشاكل تنفسية وصحية.
واقترحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عدة إجراءات للتصدي لذلك الوضع، منها السماح بالوصول الإنساني بدون عوائق لجميع سكان غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان، وتوفير خدمات الوقاية من سوء التغذية وعلاجه، واستعادة الإنتاج ونظم السوق بما في ذلك إعادة تأهيل نظم إنتاج الغذاء في أقرب وقت.-(وكالات)
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