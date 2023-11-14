خروج جميع مستشفيات غزة عن الخدمة باستثناء واحد

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جميع المستشفيات في مدينة غزة خرجت عن الخدمة باستثناء مستشفى واحد.وأضاف أن أي عملية عسكرية حول المستشفيات أو داخلها يجب أن تتخذ خطوات لحماية المرضى والطواقم الطبية.-(وكالات)