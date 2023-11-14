الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خروج جميع مستشفيات غزة عن الخدمة باستثناء واحد

قصف يستهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة
قصف يستهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة
قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جميع المستشفيات في مدينة غزة خرجت عن الخدمة باستثناء مستشفى واحد.
وأضاف أن أي عملية عسكرية حول المستشفيات أو داخلها يجب أن تتخذ خطوات لحماية المرضى والطواقم الطبية.-(وكالات)اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مستشفى الشفاء غزة

هيومن رايتس: "إسرائيل" لم تقدم أي دليل على استخدام حماس للمستشفيات عسكريا

منذ2 ساعة
مستشفى الشفاء

"الصحة العالمية" تشيد بالجهود البطولية لكادر مستشفى الشفاء في غزة

منذ2 ساعة
منظومة الصواريخ رجوم

القسام: استهدفنا تجمعا لقوات العدو بجنوب مدينة غزة

منذ3 ساعة
سرايا القدس

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال غرب بيت لاهيا

منذ3 ساعة
baad16dd-7638-44d7-a056-0c7ac96cbb43

حمدان يوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي

منذ5 ساعة
الحلبوسي

إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

مواقف شجاعة من أجل غزة

خولة كامل الكردي |اليوم

ليست حربا دينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لنتحدث بصراحة عن الوضع الداخلي

ماهر أبو طير |اليوم

الخوف من المطالبة بشمال غزة فقط!

محمود الخطاطبة |اليوم

من مسافة الصفر

سائد كراجة |اليوم

عدوان الاحتلال والتحديات الاقتصادية

موسى الساكت |اليوم

أبو عبيدة.. وكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

أوقفوا الإعلانات على فيسبوك

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |منذ 54 دقيقة
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |منذ 56 دقيقة
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 