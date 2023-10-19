الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خروج 4 مستشفيات في غزة عن الخدمة

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خروج 4 مستشفيات في غزة عن الخدمة
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، خروج 4 مستشفيات عن الخدمة، بسبب الاستهداف المباشر، وهي مستشفيات بيت حانون والدرة والكرامة والعيون الدولي.
وقالت، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن المستشفيات تعاني من ارتفاع نسبة إشغال الأسرّة إلى 150 بالمئة والجرحى والمرضى يفترشون الأرض وممرات الأقسام.اضافة اعلان
وأضافت أنه "لا يوجد أي مخزون من الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود في المستشفيات".
وأشارت إلى أن "الطواقم الطبية تحبس أنفاسها، خشية نفاد ما يتوفر بين يديها من الأدوية والمستهلكات الطبية والتي نفد منها الكثير".
ولفتت، إلى أن المستشفيات تعيش حالة من الجفاف في كل الإمكانيات الدوائية والوقود مضيفة أن أي تأخير بإدخال الإمدادات الطبية لمستشفيات قطاع غزة سيؤدي لفقد مزيد من الجرحى والمرضى.
وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية بالإسراع بإدخال الاحتياجات الطبية الطارئة لمستشفيات قطاع غزة.
كما دعت الجهات كافة ذات العلاقة، لحماية الطواقم الطبية والمستشفيات، وسيارات الإسعاف وأماكن لجوء المواطنين الذين أجبرهم العدوان على مغادرة منازلهم. -(بترا)
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