خسائر إسرائيل الاقتصادية تتفاقم بسبب حرب غزة

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أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تأجيل إعلان التصنيف الخاص بإسرائيل، بعد أن حذرت من أن الحرب الطويلة مع حركة حماس قد تؤدي إلى انخفاض تصنيفها الائتماني.وأثار أسوأ تصعيد منذ 50 عاما، تساؤلات حول الخسائر الاقتصادية لإسرائيل، خصوصا مع ارتفاع تكلفة التأمين على ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من عقد من الزمن خلال الأسبوع الحالي.وارتفعت تكلفة تأمين السندات الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد بمقدار 45 نقطة أساس خلال الأسبوع الحالي ليتجاوز 104 نقاط أساس وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.ولم يتم تخفيض تصنيف إسرائيل مطلقا في السابق من قبل أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية ستاندرد آند بورز جلوبال، وموديز وفيتش، لكن المحللين يسلطون الضوء على أن الارتفاع الذي حدث هذا الأسبوع تكلفة تأمين الديون الإسرائيلية يظهر أن لدى الأسواق مخاوف من احتمال خفض تصنيفها.وكالات