السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خسائر إسرائيل الاقتصادية تتفاقم بسبب حرب غزة

1389152074
جندي اسرائيلي
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تأجيل إعلان التصنيف الخاص بإسرائيل، بعد أن حذرت من أن الحرب الطويلة مع حركة حماس قد تؤدي إلى انخفاض تصنيفها الائتماني.اضافة اعلان

وأثار أسوأ تصعيد منذ 50 عاما، تساؤلات حول الخسائر الاقتصادية لإسرائيل، خصوصا مع ارتفاع تكلفة التأمين على ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من عقد من الزمن خلال الأسبوع الحالي.

وارتفعت تكلفة تأمين السندات الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد بمقدار 45 نقطة أساس خلال الأسبوع الحالي ليتجاوز 104 نقاط أساس وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.

ولم يتم تخفيض تصنيف إسرائيل مطلقا في السابق من قبل أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية ستاندرد آند بورز جلوبال، وموديز وفيتش، لكن المحللين يسلطون الضوء على أن الارتفاع الذي حدث هذا الأسبوع تكلفة تأمين الديون الإسرائيلية يظهر أن لدى الأسواق مخاوف من احتمال خفض تصنيفها.وكالات 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
6529abe74c59b722242373ec

"اليونيفيل" تحذر من خروج الوضع عن السيطرة جنوب لبنان

منذ 9 دقيقة
11825755

بايدن: نعمل بكل جهد للبحث عن الرهائن الأميركيين في غزة

منذ 40 دقيقة
6529b4f14c59b71bc02907d8

مشروع قرار روسي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

منذ3 ساعة
1073860816_0_320_3073_2048_1920x0_80_0_0_37e0c7bf3108cbd4a52b71f2aa05ed5d

نتنياهو: الهجوم على غزة ليس سوى البداية

منذ3 ساعة
image

غوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير

منذ3 ساعة
1013717984_0_0_3000_1688_1920x0_80_0_0_9d3a9b84abef682b3387c1156d9adbbc

مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية تحذر الدبلوماسيين: لا حديث عن "خفض التصعيد" في غزة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

أيام عصيبة توجب التكاتف

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات | منذ6 ساعة
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 