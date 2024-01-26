خسائر ثقيلة للجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة

اضافة اعلان

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 38 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.كما أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب إلى 2748 ومنذ بدء الهجوم البري إلى 1258.وأشار إلى أن 396 ضابطا وجنديا ما زالوا يعالجون في المستشفيات من بينهم 38 مصابون بجروح خطيرة