خسائر جيش الاحتلال.. هكذا يخفيها ولهذه الأسباب

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عواصم- صباح أمس، تسابق قادة الاحتلال، منهم السياسيون والعسكريون، للتعبير عن حجم الأسى والحزن الذي أصابهم عقب "كارثة" الإعلان عن مقتل 24 عسكريا في معارك قطاع غزة مع فصائل المقاومة.وهذه من المرات النادرة التي يعترف بها جيش الاحتلال بمقتل هذا العدد من الجنود في يوم واحد، إذ إن سياسته تعتمد على محاولة إخفاء حجم خسائره والتمويه عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.في الاحتلال تخضع الإعلانات عن أي قتلى أو عمليات المقاومة إلى مقص الرقابة العسكرية أو منع من النشر، وهو قرار ملزم يتم بموجبه منع نشر أي معلومات عن القتلى سواء من وسائل الإعلام، أو من المؤسسات الرسمية، أو من المستوطنين.كما يمنع الاحتلال وسائل الإعلام العبرية من تداول ما تنشره فصائل المقاومة من مقاطع مصوّرة تظهر استهداف الجيش وتكبيده الخسائر.تغريدة خارج السربفي العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي خالفت صحيفة يديعوت أحرنوت هذه السياسة، ونشرت تقريرا صادما عن خسائر جيش الاحتلال في الحرب على غزة، وقالت فيه إن عدد الجنود الجرحى بلغ نحو 5 آلاف، من بينهم ألفان على الأقل أصبحوا في عداد المعاقين، لكن الصحيفة ما لبثت أن سحبت تقريرها، ونشرت أعدادا أقل من ذلك بكثير.وفي اليوم ذاته، تكشف صحيفة هآرتس أن ثمة فجوة كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي يعلنه الجيش الصهيوني، وما تظهره سجلات المستشفيات، مشيرة إلى أن العدد الذي أعلن عنه الجيش هو 1600 جريح، بينما تظهر القوائم التي أعلنت عنها المستشفيات أنها استقبلت 4591 جريحا خلال الفترة نفسها.وفي تأكيد لهذه المعلومات، تحدثت وسائل الإعلام الصهيونية عن خسائر فادحة تفوق هذه الأرقام بكثير، وقالت إن المستشفيات تكتظ بالجرحى من العسكريين، وإن المقابر تستقبل أعدادا هائلة من الجثث.التكتم على خسائره الحقيقيةأقرّ عضو كابينت الحرب الوزير بيني غانتس بأن الصور القادمة من معركة قطاع غزة مؤلمة "ودموعنا تتساقط عند رؤية جنود لواء غفعاتي يسقطون".ويتكتّم جيش الاحتلال بصورة كبيرة على خسائره، وتحديدا البشرية، في المعارك الدائرة في قطاع غزة، لعدة أسباب، أهمها: الحفاظ على معنويات الجنود على خط المواجهة من الانهيار، وتخفيف وقع الصدمة على الجمهور الداخلي، وعدم إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية والأمنية، والتحسب من توليد ضغط سياسي وشعبي لإنهاء الحرب، ويعتبرها جزء من الحرب النفسية التي يخوضها ضد المقاومة، فإن الإعلان الحقيقي عن أعداد القتلى له تأثير إيجابي على الروح المعنوية والقتالية للمقاومين.وايضا للمحافظة على السمعة التي بناها جيش الاحتلال عن نفسه داخل الكيان وحول العالم، وعدم كسر للصورة النمطية عن "أحد أقوى جيوش العالم"، ولترسيخ الثقة إقليميا ودوليا بالأسلحة ومعدات الجيش الصهيوني التي تؤمن له الحماية، سواء الآليات أو البرامج التقنية.لماذا يعترف ببعض الخسائر الثقيلة؟قاال محللون إن جيش الاحتلال يعترف بخسائره الثقيلة لأنه مضطر لذلك، لطبيعة القتلى من أبناء العائلات والضباط وغيرهم، ممن لا يمكن إخفاء حقيقة مقتلهم، ول توثيق المقاومة الفلسطينية لكثير من عملياتها ضد جيش الاحتلال، والتي وضعت مصداقيته أمام جمهوره على المحك، لذا لا بد من الإعلان ولو عن بعض الخسائر.وايضا كشوف المستشفيات ومراكز الجرحى والتأهيل والطب النفسي والمقابر، التي لا تستطيع أن تخفي أعداد ما يصلها من القتلى والجرحى، بالاضافة الى الاعترافات التي يقدمها الجنود عن مقتل زملاء لهم في المعارك.وكذلك القتلى الذين تكشف عنهم بعض التحقيقات الميدانية، الذين يصبح من الصعوبة بمكان إخفاء أعدادهم.ووفقا لبيانات جيش الاحتلال، فإن واحدا من كل 5 قتلى يسقط بنيران صديقة، وإن 17 % قتلوا بهذه الطريقة أو خلال حوادث في الميدان.وتمثلت هذه الحوادث في إطلاق النيران بالخطأ ودهس جنود بدبابات بالخطأ، وسقوط جدران على الجنود، أو أخطاء بالمتفجرات أثناء الاستعدادات للتدمير.ويرى محللون إسرائيليون أن معسكر اليمين الاستيطاني "أخذ الأمة اليهودية رهينة"، وهو مصمم على بعث الرسائل التي تمنع انتقاد الحكومة وانتقاد جنود الجيش "القديسين" وقادتهم، وتحرّم إنهاء القتال.صدمة مجتمعتحدثت وسائل الإعلام العبرية عن خسائر فادحة في صفوف الجيش، ونقلت عن بيانات طبية أن المستشفيات تكتظ بالجرحى من العسكريين، وأن المقابر تستقبل أعدادا هائلة من الجثث.وتشير التقارير إلى افتتاح مراكز لتأهيل أعداد كبيرة من العسكريين الذين أصيبوا بعاهات مستديمة جراء المعارك، ومن بين هؤلاء المئات ممن أصيبوا بالعمى.وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن قسم إعادة التأهيل في الجيش يستقبل يوميا حوالي 60 جريحا جديدا، من القوات الأمنية والاحتياطية، ولا يشمل ذلك العدد جرحى القوات النظامية.وكشفت منظمة معاقي الجيش الصهيوني أن عدد جرحى الجيش نتيجة الحرب في قطاع غزة قد يصل إلى 20 ألفا "إذا أدرجنا مصابي اضطراب ما بعد الصدمة".-(وكالات)