خطة إسرائيلية جديدة لإعادة سكان غلاف غزة

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لوقف تمويل إقامة سكان غلاف غزة في الفنادق التي نُقلوا إليها بعد الحرب.وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستوقف "الحل الفندقي" في آذار/ مارس المقبل، لأسباب اقتصادية ولإعادة الإسرائيليين إلى البلدات التي تركوها.وأكدت أن الحكومة ستبقي على المنحة التي تقدمها لهؤلاء الأشخاص وقدرها 200 شيكل يوميا للبالغين حتى تموز/ يوليو المقبل.