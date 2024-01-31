خطة "نتنياهو": حكومة احتلال بغزة لـ4 سنوات تنتهي بدولة فلسطينية

نادية سعد الدين

اضافة اعلان

عمان - فيما تدرس حركة "حماس" مقترحاً من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يُلزم الاحتلال بإنهاء عدوانه كلياً؛ يطل رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بخطة "مناورة" لإحكام القبضة الأمنية على القطاع، عبر تشكيل حكومة صهيونية عسكرية لإدارته لأربع سنوات قادمة، بما يجعلها أيضاً "خارطة إنقاذ" لمستقبله الآيل للسقوط ولمأزق الكيان الصهيوني الداخلي الحرج.وما يجعل خطة "نتنياهو" غير قابلة للتصديق أو التطبيق ومجرد مناورة منه لإدارة الوقت و"الصراع"، أنها تُرهن انقضاء أربع سنوات من نهاية عهد تشكيل حكومة صهيونية عسكرية بإقامة دولة فلسطينية مستقبلية، ليس فقط لأنه لا يؤمن بها مطلقاً، وفق منظوره الصهيوني، وإنما أيضاً لأنها ستثير سخط التيار اليميني المتطرف بدون استبعاد الانقلاب عليه.وتقضي المرحلة الأولى من الخطة، وفق وسائل إعلام الاحتلال، بإنشاء إدارة عسكرية للاحتلال شاملة في غزة، لإدارة نقل المساعدات الإنسانية وتولي مسؤولية السكان المدنيين، خلال الفترة الانتقالية، بينما تتضمن المرحلة الثانية، تشكيل تحالف عربي دولي، قد يكون جزءاً من اتفاق تطبيع إقليمي أوسع، يدعم إنشاء السلطة الفلسطينية الجديدة.وترسم خطة "نتنياهو" ملامح سلطة فلسطينية جديدة لن تضم مسؤولين منتمين لحماس أو بشكل مباشر للرئيس محمود عباس، فيما سيكون للاحتلال الحق الكامل في إجراء عمليات أمنية في غزة، كما في الضفة الغربية.أما المرحلة الثالثة فإنها لن تحدث بحسب الخطة إلا بعد استقرار قطاع غزة ونجاح الهيئة الجديدة، أي السلطة الفلسطينية الجديدة، إذ سيتم تنفيذ إصلاح شامل أيضاً في عمل السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية بما في ذلك منهاج النظام التعليم الفلسطيني.وإذا سارت تلك المرحلة بسلاسة في إطار جدول زمني، محدد مسبقاً، من سنتين إلى أربع سنوات، فسوف يعترف الاحتلال بدولة فلسطينية منزوعة السلاح محددة في أراضي السلطة الفلسطينية، بل وقد تناقش إمكانية نقل مناطق إضافية، لا تتطلب إخلاء المستوطنات، إلى تلك الدولة.وفي الأثناء؛ على وقع ارتكاب الاحتلال 16 مجزرة وحشية جديدة في القطاع راح ضحيتها 150 شهيداً و313 جريحاً بأقل من 24 ساعة، مما يرفع حصيلة عدوانه إلى 26900 شهيد و 65949 إصابة؛ يسعى الوسطاء لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، سيُؤمن إطلاق سراح أغلب الأسرى الصهاينة بيد المقاومة، ولكنه لا يُلزم حكومة الاحتلال بإنهاء الحرب، فـ"نتنياهو" ما يزال مُصراً على "نصر" حتى لو كان مُزيفاً ضد "حماس".وبينما يعتمد نجاح "صفقة التبادل" على مدى موافقة المقاومة على المرحلة الأولى منها التي قد لا تقضي بالضرورة بإنهاء الحرب بصفة دائمة بل مؤقتة، وهو مطلب جوهري بالنسبة إليها، ولكنها ستشمل أيضاً الإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، إلا أن "نتنياهو" أكد بأن الاحتلال لن يسحب قواته من القطاع قبل أن يحقق "النصر الكامل"، وفق مزاعمه.وبالسياق؛ فإن وثيقة الإطار التي نتجت عن الاجتماع الاستخباراتي في باريس قبل أيام، تتضمن بأن يتم تحقيق تهدئة طويلة، وفي المرحلة الأولى، التي ستستمر 6 أسابيع، سيتم إعادة جميع الاسرى الصهاينة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وانسحاب للاحتلال من مراكز المدن في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى غزة.أما المرحلة الثانية التي سيتم فيها إطلاق سراح الجنود وجثث الصهاينة الأسرى، فهي المرحلة التي ما يزال يعتريها بعض الفجوات، ومن بين القضايا الخلافية الرئيسية أيضًا هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وعددهم، ومطالبة "حماس" بأن تؤدي هذه المرحلة إلى إنهاء الحرب.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول صهيوني، لم تسمه، القول بإن "احتمالات صفقة تبادل أسرى بين الاحتلال وحركة "حماس" ما تزال مرتفعة، لأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يريد إنهاء الحرب على غزة، ويدرك أن الطريق الوحيدة لذلك هي صفقة تقود إلى هدنة طويلة، وعلى أمل أن تصبح دائمة"، وفق قوله.وسيزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فلسطين المحتلة التي سيصلها مساء يوم السبت المقبل، للتباحث في تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة، إلى جانب مسألة "اليوم التالي" بعد الحرب.ونقلت الصحيفة أيضا، بأن "نتنياهو"، "يسعى إلى صفقة"، لكنه "يخشى جدا" أن تؤدي إلى انسحاب حزبي الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في ظل تهديدهما بالانسحاب من الحكومة، بسبب "القلق" من وقف إطلاق نار لفترة طويلة، سيعبر عن انتهاء الحرب على غزة، وبقاء حماس في الحكم، "في جنوب القطاع على الأقل".وتنتظر أطراف المفاوضات حول الصفقة رد حركة حماس عليها، بعدما أعلن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أمس أنه تجري دراسة الصفقة. وقد يقدم وفد حماس الذي يزور القاهرة، اليوم، رد الحركة على الصفقة المقترحة.في غضون ذلك؛ يواصل الاحتلال شن غاراته الجوية الكثيفة ضد قطاع غزة ويحاصر مستشفى الأمل لليوم العاشر على التوالي، وسط القصف العنيف وإطلاق النار مثيراً قلق ورعب المرضى والمصابين والنازحين.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يواصل القصف العنيف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل ومقر الجمعية بخان يونس، مضيفة أن مرضى ومصابون ونحو 100 من الطواقم الطبية والإسعافية و7000 نازح غالبيتهم من الأطفال والنساء، يعيشون في رعب وقلق دائمين.وأضافت الجمعية، في بيان، أن الاحتلال اقتحم باحة المستشفى ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد أن دمر السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية باتجاه المتواجدين في المكان.وطالبت، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومقر الجمعية ومن يوجد فيهما من مرضى ومصابين وطواقم ونازحين.