خطر على الاستيطان

إسرائيل هيوم

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داني ايالون 27/8/2023الحق في الحياة هو قيمة عليا وهو يتغلب حتى على الحق في الحركة. يفترض أن يكون مفهوما من تلقاء ذاته بان هذا الحق ليس من ناحية دينية، قومية، اصل، نوع اجتماعي أو أي ميزة إنسانية أخرى. ومع ذلك، يجب التمييز بين مواطنين أبرياء يحترمون القانون وبين مقاتلين.ان السياسة الحكيمة التي اتخذتها إسرائيل في التمييز بين السكان الفلسطينيين الأبرياء في مناطق يهودا والسامرة وبين المهاجمين وفرت حياة الانسان للفلسطينيين واليهود على حد سواء. فمكافحة العنف الفلسطيني هي مكافحة مركزة، دقيقة، مسنودة بالمعلومات الاستخباراتية، وليست عقابا جماعيا يدخل مزيدا من الفلسطينيين الى دائرة العنف.لو كان هكذا يفكر بن غفير ويعبر عن نفسه بما يتناسب مع ذلك، لكان ممكنا فهم هذا وبالتأكيد شرحه في ارجاء العالم. لكن للاسف الشديد، القول البائس لبن غفير بان حقه وحق عائلته في الحركة على الطرقات يفوق حق الفلسطينيين، وضمنا كل فلسطيني هو قول عنصري، غير أخلاقي بل وغبي من ناحية سياسية ودبلوماسية.بقوله هذا يشهر بسمعة إسرائيل ويتسبب بعملية إعلامية مضادة لم يشهد لها مثيلا. منذ سنوات عديدة تكافح حكومات إسرائيل في محاولة لتأكيد الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل، المبادئ التي أقيمت على أساسها، المبادئ الأخلاقية لانبياء إسرائيل، المساواة، الديمقراطية والتنور.يحاول أعداء إسرائيل منذ سنين تأطير إسرائيل كدولة أبرتهايد، واخراجها بذلك من خانة الدول الديمقراطية المتنورة. مقارنة ليست فقط مهينة ومسيئة للسمعة بل وأيضا خطيرة جدا. لقد فهم الفلسطينيون بانهم لن يتمكنوا من هزيمة إسرائيل عسكريا او اقتصاديا، ولهذا فانهم يركزون جل جهودهم على المستوى السياسي - الدبلوماسي. وتثبيت الرواية الفلسطينية إسرائيل كدولة ابرتهايد، مثل جنوب افريقيا، هو هدف اعلى للسياسة الخارجية الفلسطينية.مع هذا القول لبن غفير، سيكون من الصعب حتى لاكثر الدبلوماسيين كفاءة الدفاع عن مواقف إسرائيل وإظهار وجهها الجميل. لكن الخطر في اقوال بن غفير، التي تمثل أيضا سياسة حزبه وحزب سموتريتش هو ليس فقط خطرا خارجيا لإسرائيل بل وداخلي أيضا. بالنسبة لمشروع الاستيطان في يهودا والسامرة وللمستوطنين هناك.لا شك أن اغلبية سكان المناطق هم أناس يحترمون القانون، يؤمنون ويطبقون اخلاقا يهودية وديمقراطية. اما اليوم فانهم يعرضون من قبل زعماء متطرفين. بهذا السلوك لبن غفير وسموتريتش، فانهما لا يعرضان للخطر إسرائيل فقط بل وأيضا الدعم الذي لإسرائيليين كثيرين للاستيطان. اذا كانت المحافل المعتدلة وسوية العقل في أوساط مستوطني المناطق لا تنبذ زعامتهما وزعامة الجهات المتطرفة فانها تعرض كل المشروع الاستيطاني للخطر. ان المستوطنين في المناطق سيخسرون اذا لم يعتمدوا على الروح الأخلاقية لدولة إسرائيل والشعب اليهودي. سموتريتش وبن غفير اثبتا انهما ليسا شريكين في هذه القوة.