خلاف روسي صيني مع أميركا على مسودة قرار بمجلس الأمن بشأن غزة

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عواصم - فيما أثارت روسيا والصين مخاوف بشأن مشروع قرار للولايات المتحدة قدمته إلى مجلس الأمن الدولي يدعم اقتراحا للرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلن كيان الاحتلال رفضه لمشروع القرار.وقال دبلوماسيون إن الجزائر، وهي الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، أشارت أيضا إلى عدم استعدادها لدعم النص. ويحتاج القرار إلى موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام الدول دائمة العضوية في المجلس حق النقض، وتلك الدول هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.وأعلن بايدن، قبل أسبوع، خطة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفها بأنها مبادرة إسرائيلية، وتشمل الخطة "تبادلا للأسرى" في المرحلتين الأولى والثانية، إضافة إلى "إدامة وقف إطلاق النار" بالمرحلة الثانية، و"إعادة إعمار غزة" في المرحلة الثالثة.وجاءت فيها بعض تفاصيل المقترح، مثل "وقف كامل وشامل لإطلاق النار" في قطاع غزة في إطار المرحلة الأولى، و"وقف دائم للأعمال القتالية" في المرحلة الثانية "بناء على اتفاق الطرفين". لكن دبلوماسيين قالوا إن بعض أعضاء المجلس أثاروا تساؤلات عما إذا كانت إسرائيل قد قبلت بالفعل الخطة، ويريدون من المجلس أن يلتزم بمطلب أصدره في آذار (مارس) بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى.وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن من قبل رفضه مقترح بايدن، وقال إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، ويصر "على عدم إنهاء الحرب على غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها". واقترحت روسيا تعديلات على النص الأميركي، تتضمن دعوة كل من حماس وإسرائيل لقبول الاقتراح والمطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف.وتريد موسكو، أيضا، أن تؤكد المسودة أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستظل قائمة طالما استمرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وهو ما يتماشى مع التصريحات التي أدلى بها بايدن الأسبوع الماضي.وقالت هيئة البث في الكيان المحتل، إن سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان أبلغ نظيرته الأميركية ليندا توماس غرينفيلد معارضة إسرائيل مشروع القرار المقترح.وحسب الهيئة، تظهر النسخة الأخيرة من مشروع القرار "تغيرا في الموقف الأميركي تجاه إسرائيل".وأوضحت الهيئة أن النص الأخير للمشروع "يدعو حماس وإسرائيل إلى تنفيذ المقترح دون تأخير ودون شروط"، في حين "دعت مسودة سابقة للمشروع حماس فقط إلى قبول المقترح". كما جاء في النسخة الأخيرة من المشروع، أن الولايات المتحدة "تعارض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الوضع القائم في غزة"، وفق هيئة البث.وكانت حماس أعلنت، أول من أمس، أنها ما تزال تدرس المقترح الأميركي، وأكدت، على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أن الحركة وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف شامل للعدوان، والانسحاب الكامل، وتبادل الأسرى.وفي الوقت ذاته، حذر هنية من إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح، مؤكدا، في الوقت ذاته، جاهزية فصائل المقاومة على الأرض.جاء ذلك في مقابلة أجراها هنية مع الأناضول، على هامش زيارته التي يجريها في الوقت الراهن إلى تركيا.وقال هنية، إن الحركة وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف شامل للعدوان، والانسحاب الكامل، وتبادل الأسرى، مضيفا أن الحركة تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.من جهته، قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، إن المقاومة تريد أن ينص مقترح اتفاق التبادل على وقف إطلاق النار نهائيا في غزة، وعدم ترك الأمر لتأويل الرئيس الأميركي جو بايدن أو الوسطاء.وأكد الهندي، أن ما سماها محاولات الالتفاف على الموضوع من خلال قرار لمجلس الأمن لن تجدي شيئا، في إشارة إلى مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن للتصويت على خطة لوقف إطلاق النار من 3 مراحل. ويتزامن هذا الحديث مع تصاعد الخلافات داخل الكيان المحتل، حيث قالت هيئة البث هناك إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد يعلن حل مجلس الحرب إذا نفذ الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس تهديده بالاستقالة.وأضافت الهيئة أن حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس يجتمع لمناقشة القرار، مرجحة إعلان غانتس الخروج من حكومة الطوارئ.-(وكالات)