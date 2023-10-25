خلف الأبواب المغلقة.. بايدن يريد اجتياح غزة على غرار الموصل

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كشف مسؤولون في الإدارة الأميركية أن الرئيس جو بايدن، على الرغم من دعمه الكامل للاحتلال وحقه في ضرب حماس، قام بشكل منهجي ودقيق بتأخير الغزو الوشيك لغزة.وقام بايدن بزيارات رفيعة المستوى (بما في ذلك زيارته الخاصة)، وقدم دعما عسكريا وشعبيا لكسب الوقت في غزة. وأوضح أيضا أن أميركا لا تريد أن يتصرف الاحتلال بشكل متهور، أو دون أخذ مخاوف الولايات المتحدة في الاعتبار.وتنبع إستراتيجية المشي البطيء من خمسة مخاوف إستراتيجية، حسب ما قال المسؤولون الأميركيون وخبير الشرق الأوسط في "أكسيوس" باراك رافيد.يريد بايدن تسليم المزيد من المساعدات لأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين للحد من الأزمة الإنسانية وردود الفعل العالمية العنيفة. كما يريد أن يخرج ما يقدر بأكثر من 500 مواطن أميركي محاصرين في غزة قبل اشتداد القتال. ويقول المسؤولون إن ست محاولات لإخراجهم منذ هجوم حماس باءت بالفشل، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن حماس منعت الأميركيين من المغادرة.كما يحتاج بايدن إلى مزيد من الوقت لتعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، نظرا للمخاوف المتزايدة من قيام إيران أو الجماعات المدعومة من إيران بمهاجمة الاحتلال.ويخشى بايدن أن يؤدي الهجوم السريع والمتهور على غزة إلى دخول الاحتلال في معركة شوارع دامية طويلة يمكن أن تقتل عشرات الآلاف من الناس دون أن تدمر حماس. كما يمكن أن يدفع ذلك حزب الله وغيره من وكلاء إيران إلى الانضمام إلى الحرب مع احتمال تعرض الأميركيين المنتشرين للخطر.وأوضح التقرير أن بايدن يريد شراء الوقت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لديه أسبابه الخاصة للتأخير. وعلى الرغم من الضغوط السياسية للتحرك بسرعة ضد حماس، كان نتنياهو دائما يتجنب المخاطرة. ولديه وجهة نظر متشككة إلى حد ما بشأن الخطط العسكرية للاحتلال ويريد الوقت، لذلك فهو يستمتع بالآراء الأخرى، كما أنه على استعداد لمنح المزيد من الوقت لمحادثات إطلاق سراح الأسرى بينما تستعد قوات الاحتلال بشكل أفضل لهجوم بري.وعلى الجانب الآخر، بدأ صبر القادة العسكريين في الكيان المحتل ينفد بسبب التأخير، وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال هرتسي هاليفي، إن قواته جاهزة للعملية البرية وينتظر فقط أمرا من الحكومة.ويريد كبار القادة العسكريين للاحتلال توجيه ضربة برية، بالإضافة إلى القصف الجوي المستمر للانتقام من هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي واحتجاز 200 رهينة.لكن الحسابات الأميركية أكثر تعقيدا، حيث يريد بايدن إطلاق سراح الرهائن الأميركيين المتبقين والفوز بالإفراج عن المزيد من الأسرى في جيش الاحتلال. ويشعر المسؤولون الأميركيون بأنه يتم إحراز تقدم.ويشارك بايدن نتنياهو مخاوفه بشأن خطة الاحتلال، حيث يريد بايدن أن يكون الغزو لغزة أقرب إلى ما حدث في الموصل عام 2016 وليس الفلوجة عام 2004.ولهذا السبب أرسل الجنرال جيمس جلين، وهو من المحاربين السابقين في الموصل، لتقديم المشورة للاحتلال بشأن تخطيطهم العسكري، كما يقول المسؤولون الأميركيون.-(وكالات)